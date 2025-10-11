Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bouldini, atendido justo tras doblarse el tobillo. José Miguel Baldomero

Granada CF

Bouldini, pendiente de más pruebas médicas

Esperan a que baje la inflamación de su tobillo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:39

Comenta

Mohamed Bouldini todavía no tiene diagnóstico sobre la lesión de tobillo que sufrió en el partido contra la UD Las Palmas. El delantero del Granada ... se dobló el tobillo izquierdo en una acción fortuita y tuvo que abandonar el campo en el coche - camilla, con visibles gestos de dolor y lamento. Ahora, el marroquí espera a que baje la inflamación para precisar cómo de dañada está la articulación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  4. 4

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  5. 5

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  6. 6

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  7. 7 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  8. 8 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  9. 9

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  10. 10

    El asesino de El Jau pierde su última oportunidad para librarse de 31 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bouldini, pendiente de más pruebas médicas

Bouldini, pendiente de más pruebas médicas