Bouldini, pendiente de más pruebas médicas

Granada CFBouldini, pendiente de más pruebas médicas
Esperan a que baje la inflamación de su tobillo
Granada
Sábado, 11 de octubre 2025, 21:39
Mohamed Bouldini todavía no tiene diagnóstico sobre la lesión de tobillo que sufrió en el partido contra la UD Las Palmas. El delantero del Granada ... se dobló el tobillo izquierdo en una acción fortuita y tuvo que abandonar el campo en el coche - camilla, con visibles gestos de dolor y lamento. Ahora, el marroquí espera a que baje la inflamación para precisar cómo de dañada está la articulación.
El tobillo ya le dio problemas a Bouldini a raíz de un pisotón en Málaga, pero ahora tendrá que volver a parar, presumiblemente durante un tiempo prolongado. Si son unas cuantas semanas o meses, se sabrá pronto.
