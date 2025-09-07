Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bouldini, con muletas. J. M. B.

Granada CF

Bouldini, con muletas este domingo

Fue fruto de un pisotón en el tobillo y de momento no hay parte médico ni se puede estimar el alcance de la molestia

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:23

El Granada tuvo sesión de recuperación este domingo y llamó la atención, tras ella, que Mohamed Bouldini caminaba ayudado con muletas mientras se quedó un ... rato viendo el partido el Recreativo en la Ciudad Deportiva. El delantero marroquí terminó algo maltrecho el partido de Málaga por un fuerte pisotón en el tobillo del que advirtió el propio Pacheta en la rueda de prensa posterior.

