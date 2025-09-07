Bouldini, con muletas este domingo

Granada CFBouldini, con muletas este domingo
Fue fruto de un pisotón en el tobillo y de momento no hay parte médico ni se puede estimar el alcance de la molestia
Granada
Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:23
El Granada tuvo sesión de recuperación este domingo y llamó la atención, tras ella, que Mohamed Bouldini caminaba ayudado con muletas mientras se quedó un ... rato viendo el partido el Recreativo en la Ciudad Deportiva. El delantero marroquí terminó algo maltrecho el partido de Málaga por un fuerte pisotón en el tobillo del que advirtió el propio Pacheta en la rueda de prensa posterior.
De momento, no hay parte médico ni se puede estimar el alcance de la molestia, aunque como poco es duda para el arranque de entrenamientos de cara al duelo con el Leganés del próximo domingo.
Hay que recordar que la plantilla solo tiene otro punta nato aparte, Pascual, aunque Arnaiz y Faye puedan jugar como referencias ofensivas.
