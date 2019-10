Granada CF El Bernabéu, un gran reto para un sueño aún mayor El portero viste ahora de negro, color típico de los mitos. / P. V. | GCF El guardameta no fue finalmente parte de la convocatoria absoluta de la selección lusa y podrá reivindicarse mañana ante el mundo FRAN RODRÍGUEZ Granada Viernes, 4 octubre 2019, 01:01

Rui Silva no podrá cumplir uno de sus sueños particulares. No por el momento. El guardián rojiblanco no fue convocado por Fernando Santos para los partidos que la selección absoluta de Portugal jugará la próxima semana ante Luxemburgo y Ucrania. El silencio que predomina en el carácter del luso ha contrastado estas últimas semanas con el clamor externo de granadinos y lusos que otorgaba al granadinista una plaza entre los convocados de la 'seleçao'. Al final, el cántico quedó en fado.

El seleccionador ha preferido no tocar la terna de porteros, incluyendo en la lista al titular sin discusiones, Rui Patricio;un meta en gran estado, José Sá;y al veterano Beto que, como Reina en España, aporta intangibles al vestuario. La oportunidad de Rui Silva tendrá que esperar. El que no aguardará compases de espera será el propio portero del Granada, que encara los nuevos desafíos de los de Diego Martínez para tirar de una vez por todas la puerta del combinado nacional de Portugal.

Y empieza fuerte. Se enfrenta mañana a uno de los mayúsculos retos que LaLiga ofrece a todo portero: visitar el Santiago Bernabéu. Un estadio del que los muchos porteros rojiblancos han salido abatidos, goleados, cansados de mirar más hacia sus propias redes de lo que cualquiera querría. Le llega, además, en un excelente momento colectivo e individual. Forma parte de un Granada superlativo que viaja a la capital con el objetivo de ganar tres puntos y tomar el liderato. Una situación en la que tiene mucho que ver, pues a pesar de la gran labor defensiva del bloque, el portugués se ha visto obligado a aparecer ante los Messi, Aspas, Sandro o Wu Lei. Además, su seguridad por alto y con los pies es constante en este inicio de curso.

Siete partidos jugados y seis goles en contra le avalan y le aúpan segundo en la tabla del Zamora, empatado con Rubén (Osasuna) y sólo superado por el atlético Jan Oblak. LaLiga le concede 22 paradas de gol, algo más de 3 por partido y quinto mejor portero en esta estadística.

Callado, pues su trabajo habla por él, Rui Silva llega al Bernabéu con el fado en sus cascos y el reto de convencer a Fernando Santos para próximas citas. No hay mejor manera de llamar la atención de todo el mundo que conquistar la 'Casa Blanca'.