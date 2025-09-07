Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El carrilero vasco del Granada chuta desde la frontal en una jugada contra el Málaga. J. M. B.

La contracrónica

Un bendito 'diablo'

Álex Sola debuta, aporta lucidez a la banda y se desfonda para tapar a David Larrubia, uno de los 'cocos' de la categoría, con una actuación que mejora en la segunda parte, con la que gana enteros para afianzarse como titular en el futuro

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:00

Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es lo que debió pensar Pacheta a la hora de entregarle el carril zurdo a Álex ... Sola, uno de los últimos refuerzos en llegar al conjunto nazarí, en todo un derbi en La Rosaleda. Con 26 años, el donostiarra no es precisamente un veterano, pero su experiencia en Primera y Segunda le avala. Ante el Málaga debutó, peleó, sufrió y sacó el primer punto del Granada en Liga. Un bendito 'diablo' en la trampa blanquiazul.

