El estadio de Los Cármenes, a pie de césped. Ramón L. Pérez
Alfredo García Amado

«La bajada de cota de Los Cármenes se encuentra a debate por posibles problemas de visibilidad»

«Estudiamos llevar a cabo en su lugar una subida de la altura en Preferencia», explica Amado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:12

Parte de la reforma del estadio de Los Cármenes se encuentra a debate en lo que respecta a la que asumirá el propio Granada. Pese a que el club ya anunció sus intenciones con el recinto del Zaidín, que pretendía llevar a cabo al optar a la autorización administrativa presentada por el Ayuntamiento para los próximos cuatro años, la bajada de cota del césped puede no llevarse a cabo al final. «Los técnicos han observado que puede acarrear problemas de visibilidad para algunos sectores. No está descartada, pero está estudiándose», explicó Alfredo García Amado, director general del club.

