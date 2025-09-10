«La bajada de cota de Los Cármenes se encuentra a debate por posibles problemas de visibilidad»

Parte de la reforma del estadio de Los Cármenes se encuentra a debate en lo que respecta a la que asumirá el propio Granada. Pese ... a que el club ya anunció sus intenciones con el recinto del Zaidín, que pretendía llevar a cabo al optar a la autorización administrativa presentada por el Ayuntamiento para los próximos cuatro años, la bajada de cota del césped puede no llevarse a cabo al final. «Los técnicos han observado que puede acarrear problemas de visibilidad para algunos sectores. No está descartada, pero está estudiándose», explicó Alfredo García Amado, director general del club.

A su vez, el directivo aclaró que la entidad plantea una alternativa en caso de que finalmente no se ejecute la reforma tal y como se ideó en un principio. «Por parte del Ayuntamiento se nos requirió a pensar alguna solución. En tal caso de que la bajada de cota no sea viable, desde el Granada nos comprometemos a aumentar la altura de la grada de Preferencia. Tendríamos que acordarlo con Gegsa -empresa municipal que controla el feudo rojiblanco-, pero el dinero que acordamos en el pliego se va a destinar sí o sí. Aproximadamente, serán unos dos millones de euros por parte del club», informó.

Amado reiteró que el Consistorio se encargará de cerrar las cuatro esquinas del campo, así como de reparar ciertos daños estructurales. «Se trata de humedades, desperfectos de la estructura... Daños que no se ven a simple vista, pero que afectan a la instalación», apuntó. «Esa inversión municipal tiene como objetivo aumentar el aforo de Los Cármenes y mejorar la experiencia del abonado en el estadio. En cuanto a lo primero, desconozco el máximo que podríamos alcanzar. Dependerá de la solución que se tome sobre la posible bajada de cota y otros aspectos», aclaró.

El director general también lamentó los problemas de suciedad que denunciaron públicamente en redes sociales múltiples aficionados tras el trofeo de presentación del pasado agosto. «Se debió a un problema con la empresa de limpieza. Este verano tuvimos un cambio tras la licitación de la oferta pública correspondiente. Esta acabó el 31 de julio, por lo que el plazo provocó que fuésemos muy justos. De todos modos, los propios abonados pudieron comprobar que a la semana siguiente, para el encuentro con el Deportivo, todo estaba en perfecto estado de revista», relató. Acerca de un posible lavado de cara a la parte exterior, «si vamos a arrancar una concesión a corto plazo, no sé hasta qué punto podemos invertir en ello de manera previa», añadió.

Ciudad Deportiva

En cuanto a la Ciudad Deportiva, Amado no obvió los retrasos que arrastra la segunda fase del proyecto de ampliación. «Ha habido muchas situaciones que nos han obligado a aplazar la culminación: saneamientos, canalizaciones, la mejora de la iluminación que exige la Liga F para el Femenino... Además, tenemos un problema con la conexión de evacuación de aguas por parte de Emasagra. No cuenta con la capacidad necesaria para soportar lo que vamos a generar y lo estamos gestionando con el Ayuntamiento», comentó.

El directivo sí que afirmó que los retrasos no conllevarán ni un euro más de los cerca de 14 millones presupuestados -de los que 850.000 corresponden «a la parte nueva de vestuarios y otras instalaciones», según Amado-. «Nuestar prioridad es terminar la segunda fase cuanto antes. No digo una fecha para no pillarme los dedos, pues tenemos asuntos que resolver primero. También tenemos proyectos a futuro como una residencia de jugadores, ampliar el número de campos... Pero primero, completar la reforma actual«, sentenció.