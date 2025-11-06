El Ayuntamiento de Granada ultima el pliego para la licitación del cierre de las esquinas de Los Cármenes

El Ayuntamiento de Granada trabaja en los últimos retoques del pliego respectivo al cierre de las esquinas del estadio de Los Cármenes de cara a ... su licitación. Así lo confirmó la propia alcaldesa Marifrán Carazo durante la comparecencia acerca de la aportación de Diputación para reformar Los Cármenes, que además avanzó que dicha actuación se llevará a cabo «durante la temporada regular del equipo»,

«Como Ayuntamiento, nos comprometimos a abordar el cierre de las esquinas del estadio. El pasado marzo aprobamos el anteproyecto, necesario para poder dar el siguiente paso y sacar a licitación los trabajos pertinentes. Se harán junto con la competición, por lo que tendremos que acordarlo con el club», expresó.

«No puedo dar una fecha concreta, pero sí garantizar que contamos con un documento técnico que avala la obra desde el punto de vista estructural. Supone un gran avance. Tampoco puedo especificar el aforo total que alcanzará Los Cármenes, cuya ampliación es el principal objetivo de la medida. El Ayuntamiento contemplará una dotación de 2'5 millones de euros para ello, como ya anuncié en el pasado», finalizó.