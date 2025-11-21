El Athletic prioriza el traspaso de Izeta, delantero deseado por el Granada CF y por más de media Segunda

Mercado de fichajesEl Athletic prioriza el traspaso de Izeta, delantero deseado por el Granada CF y por más de media Segunda
Los vascos valorarían una cesión en su defecto, aunque el jugador tiene opciones en la parte alta de LaLiga Hypermotion
Granada
Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:12
Urko Izeta, el delantero al que pretende el Granada en el próximo mercado invernal de fichajes, es deseado por más de media Segunda, entre ellos ... equipos de la parte alta de la clasificación, y tiene alguna opción en Primera. Hasta ahora había trascendido el interés del conjunto rojiblanco y del Sporting de Gijón, aunque desde Canarias ya añaden a Las Palmas en la puja por el punta del Athletic, de 26 años. Los vascos valoran el traspaso por dos o tres millones. Si no, se verían abocados a una cesión.
IDEAL ha podido saber que el Racing también contempla esta opción si vendiera al ecuatoriano Jeremy. También el Deportivo de La Coruña estudia mejorar su ataque con él. Los nazaríes, mientras, se mantienen a la espera, con necesidad de mejorar su liquidez con salidas como la de Hongla, sin dejar de mirar otras alternativas, como la del levantinista Espí.
