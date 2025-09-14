Astralaga no para la sangría

Diez goles en contra en las cuatro primeras jornadas costaron a Luca Zidane la titularidad con el Granada para debut de Ander Astralaga contra el ... Leganés, sin que tampoco él pudiera evitar la sangría, al encajar otros dos tragándose especialmente el segundo además. El portero vasco cedido por el Barça se estrenó en el profesionalismo a sus 21 años cinco días después de hacerlo con la selección española sub-21 y terminó chafando con esa pifia las buenas sensaciones que había transmitido hasta entonces. Pacheta tendrá que buscar otra solución al descorazonador comienzo del curso pese a prolongarse por momentos la reacción en Málaga.

El propio Pacheta quiso dedicarle un gesto de cariño especial a Astralaga en su camino de vuelta a los vestuarios tras el calentamiento, consciente de la tensión de las primeras veces como futbolista que fue. También la afición del fondo norte respondió con mimo a sus aplausos a modo de saludo. Al vasco se le olvidaron las botellas de agua que los guardametas suelen dejar junto a sus porterías, y las pidió a un auxilar ya durante el partido, después de llevarse un primer susto en un centro de Cissé que acabó en el larguero tras salir por la línea de fondo nada más empezar.

La mejoría del Granada con el paso de los minutos tranquilizó algo a Astralaga, que probó sus reflejos en una acción luego invalidada. Fue en un cabezazo en plancha de Duk a centro de Naim, de un carril al otro, pero el árbitro apreció falta previa sobre Álex Sola. El portero lo celebró como si fuera un gol, crecido, para sacudirse los nervios de encima. Poco después avisó a Souleymane Faye de los dos pepinazos que le mandaría al espacio, con una fuerza de golpeo impresionante. También salió del área si hizo falta, como en una carrera al espacio de Duk de nuevo en la que Sola prefirió echar el balón a saque de banda, y transmitió firmeza al atrapar en dos tiempos un disparo de Cissé desde la frontal.

El partido parecía controlado, sin embargo, cuando el Leganés se adelantó de penalti. Astralaga intentó inquietar a Diego García buscándole la mirada en todo momento, pero se lanzó al lado contrario. El vasco insistió con Faye y no le tembló el pulso al jugar con los pies también en corto para sacar el balón jugado desde atrás pese a la presión de Diego García, aunque su padre no fuera futbolista o célebre al menos. El segundo de Pacheta, Chema Monzón, le llamó al orden para darle alguna indicación antes del descanso.

Astralaga, al que no habían tirado a puerta más allá del penalti en toda la primera parte, siguió como un espectador más bajo los palos durante la segunda mientras el Granada insistía por el empate. Pacheta quería ganar y a la hora metió a José Arnaiz por Pablo Sáenz, una sustitución cantada por la escasa incidencia del navarro, sin renunciar aun así a los tres centrales con Rubén Alcaraz por Manu Lama por la vulnerabilidad defensiva que añadía recurrir a Sergio Rodelas como carrilero. En esas continuaba el partido cuando Roberto López soltó un zurdazo sobre la frontal tras una pérdida imperdonable de Sergio Ruiz a veinte minutos del final y Astralaga se la comió, pasándole el balón por debajo pese a colocar el cuerpo con tiempo al intuir el lanzamiento.

Los Cármenes amagó con cobrarle el error con pitos a Astralaga, como si acaso él fuera el único culpable o si hundirlo ayudase. Al Granada le urge dejar de ser un equipo que necesite al menos dos goles como para puntuar como mínimo, y ni jugar con tres centrales ni cambiar de portero basta por ahora.