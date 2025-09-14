Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ander Astralaga lamenta la dirección del penalti de Diego García al lado contrario. José Miguel Baldomero

La contracrónica | Granada - Leganés

Astralaga no para la sangría

El portero vasco cedido por el Barça sienta a Luca Zidane y chafa con una pifia en el segundo gol del Leganés las buenas sensaciones transmitidas hasta entonces, insuficiente para un equipo que necesita dos tantos para puntuar como mínimo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:58

Diez goles en contra en las cuatro primeras jornadas costaron a Luca Zidane la titularidad con el Granada para debut de Ander Astralaga contra el ... Leganés, sin que tampoco él pudiera evitar la sangría, al encajar otros dos tragándose especialmente el segundo además. El portero vasco cedido por el Barça se estrenó en el profesionalismo a sus 21 años cinco días después de hacerlo con la selección española sub-21 y terminó chafando con esa pifia las buenas sensaciones que había transmitido hasta entonces. Pacheta tendrá que buscar otra solución al descorazonador comienzo del curso pese a prolongarse por momentos la reacción en Málaga.

