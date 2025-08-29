Astralaga, portero del Granada, convocado por la selección española sub 21

Granada CFAstralaga, portero del Granada, convocado por la selección española sub 21
El suplente de Luca Zidane se ausenta seguro para la visita al Málaga en La Rosaleda del sábado 6 a las 21 horas
Granada
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:13
Ander Astralaga, portero del Granada, ha sido convocado por la selección española sub 21. El seleccionador del combinado nacional, David Gordo, le ha citado junto a Fran González (Real Madrid) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid) de cara a dos encuentros de clasificación para el Europeo de la categoría. Se tendrá que incorporar el próximo lunes de cara a los partidos del siguiente viernes ante Chipre en Soria y del lunes 8 de septiembre en Pristina ante Kosovo.
El suplente de Luca Zidane, por tanto, no estará disponible para el encuentro que mide al Granada con el Málaga en La Rosaleda el sábado 6 a las 21 horas.
De momento, Astralaga no ha debutado en enfrentamiento oficial con los nazaríes.
