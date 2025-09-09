Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Astralaga, en medio de sus compañeros, en sus presentaciones. Ariel C. Rojas

Granada CF

Astralaga y Hongla, titulares con sus selecciones

El portero completa el partido en el triunfo de España sub 21 ante Kosovo (1-2) y el centrocampista disptua 67 minutos en la derrota de Camerún con Cabo Verde (1-0)

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:58

Ander Astralaga, portero del Granada, jugó de titular, disputando los 90 minutos, en el triunfo de España sub 21 en su visita a Kosovo. Un ... choque más complicado de la nuestra en el que la 'Rojita' se adelantó, pero que sufrió un mazazo con el gol del empate de Hasani aún en la primera parte, un chut potente desde la corona del área ajustado al poste, ante el que nada pudo responder Astralaga con su estirada. Luego, no tuvo excesivo trabajo. Iker Bravo y Niño, ya en la segunda mitad, agarraron la victoria para el combinado de David Gordo (1-3).

