Astralaga y Hongla, titulares con sus selecciones

Granada CFAstralaga y Hongla, titulares con sus selecciones
El portero completa el partido en el triunfo de España sub 21 ante Kosovo (1-2) y el centrocampista disptua 67 minutos en la derrota de Camerún con Cabo Verde (1-0)
Granada
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:58
Ander Astralaga, portero del Granada, jugó de titular, disputando los 90 minutos, en el triunfo de España sub 21 en su visita a Kosovo. Un ... choque más complicado de la nuestra en el que la 'Rojita' se adelantó, pero que sufrió un mazazo con el gol del empate de Hasani aún en la primera parte, un chut potente desde la corona del área ajustado al poste, ante el que nada pudo responder Astralaga con su estirada. Luego, no tuvo excesivo trabajo. Iker Bravo y Niño, ya en la segunda mitad, agarraron la victoria para el combinado de David Gordo (1-3).
Por su parte, Martin Hongla repitió titularidad con Camerún en su derrota ante Cabo Verde por 1-0. El centrocampista rojiblanco estuvo 67 minutos sobre el terreno de juego.
