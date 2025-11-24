Astralaga encadena dos titularidades mientras busca la puerta a cero

La recuperación en tiempo récord de Luca Zidane no devolvió a Ander Astralaga al banquillo del Granada. Pacheta premió el rendimiento del guardameta vasco en ... El Sardinero, donde hizo dos grandes paradones a Arana en el tiempo añadido. Fue de menos a más en un encuentro en el que tuvo el mérito de jugar infiltrado por las molestias que arrastraba. Unos problemas que pareció dejar atrás con el Córdoba.

Como ya pasó en la jornada 5, ante el Leganés, Astralaga obtuvo la titularidad por decisión técnica y Zidane se quedó en la reserva en Los Cármenes. A diferencia de entonces, cuando el equipo perdió por 0-2, los rojiblancos lograron empatar a uno. También hubo un enorme contraste entre la actuación del cedido por el Barça entre un enfrentamiento y otro. En su estreno, se le vio algo nervioso y pudo hacer más sobre todo en la segunda diana de los canarios. Frente al Córdoba, poco pudo hacer en el gran remate de Fuentes a la red, pero luego sobresalió en tres acciones de mucho mérito, duelos cara a cara con atacantes blanquiverdes, que se encontraron su cuerpo como obstáculo insalvable en el camino a la red. Todavía ha de mejorar en ciertas facetas, pero progresa.

En León se verá si la confianza de Pacheta en Astralaga es ahora mismo total. Anticiparía así un movimiento que iba a ser forzoso debido a que Luca Zidane se marcha a la Copa Africana de Naciones con Argelia. El torneo empieza para su selección el 24 de diciembre, por lo que puede que ya no esté con el Granada en la última jornada de 2025 ante el Albacete. Tras el estreno con Sudán, continuará la fase de grupos el día 28 con Burkina Faso y el 31 con Guinea Ecuatorial. Si Argelia pasa a octavos, y así afectará a jornadas de 2026.

Astralaga, por tanto, está ante su oportunidad de asentarse bajo palos, aunque ahora tiene un gran objetivo: dejar su portería a cero. No lo ha logrado ni en sus tres partidos de Liga ni en el que tuvo en Copa con el Roda (5-1). Esto garantizaría como poco empatar.