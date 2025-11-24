Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ander Astralaga ataja un balón durante el encuentro del sábado. J. M. B.

Granada CF

Astralaga encadena dos titularidades mientras busca la puerta a cero

El meta vasco va a más y puede adelantar a Luca Zidane, que a final del próximo mes se marcha a la Copa de África

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

La recuperación en tiempo récord de Luca Zidane no devolvió a Ander Astralaga al banquillo del Granada. Pacheta premió el rendimiento del guardameta vasco en ... El Sardinero, donde hizo dos grandes paradones a Arana en el tiempo añadido. Fue de menos a más en un encuentro en el que tuvo el mérito de jugar infiltrado por las molestias que arrastraba. Unos problemas que pareció dejar atrás con el Córdoba.

