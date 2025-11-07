Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ander Astralaga, de azul, se lanza a atajar un disparo del rival con el Granada. J. M. Baldomero

Portero disponible

Astralaga, disponible en principio ante el Racing al no ir con España sub 21

Salvo percance de última hora, el guardameta actuará como titular ante la baja de Luca Zidane en El Sardinero

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Ander Astralaga será, en principio, el portero titular del Granada en El Sardinero ante la baja de Luca Zidane. El vasco no entró en la ... lista de España sub 21 para la ventana FIFA de la próxima semana –tampoco Sergio Rodelas–, una llamada que sí recibió el galo por parte de la selección absoluta de Argelia. Por tanto, se trata del único guardameta disponible del primer equipo nazarí de cara al envite previsto para el sábado 15 a las 21 horas con el Racing, actual líder de Segunda.

