Astralaga, disponible en principio ante el Racing al no ir con España sub 21

Ander Astralaga será, en principio, el portero titular del Granada en El Sardinero ante la baja de Luca Zidane. El vasco no entró en la ... lista de España sub 21 para la ventana FIFA de la próxima semana –tampoco Sergio Rodelas–, una llamada que sí recibió el galo por parte de la selección absoluta de Argelia. Por tanto, se trata del único guardameta disponible del primer equipo nazarí de cara al envite previsto para el sábado 15 a las 21 horas con el Racing, actual líder de Segunda.

Pese a su convocatoria en las anteriores concentraciones, Astralaga no repetirá a las órdenes del seleccionador David Gordo en los enfrentamientos de la 'Rojita' frente a San Marino y Rumanía, ambos clasificatorios para la Eurocopa sub 21 que se disputará en Albania y Serbia en 2027. Salvo percance de última hora, lo lógico será que el rojiblanco vuelva a disputar un duelo liguero con el Granada en Santander.

Su pasada aparición tuvo lugar en septiembre frente al Leganés, donde mostró más sombras que luces al fallar clamorosamente en el tanto del pepinero Roberto López que cerró la derrota final (0-2). Desde entonces, Pacheta decidió apostar por Zidane en la competición doméstica, asentado ya como titular.

En Copa sí que actuó Astralaga, que disputó los 90 minutos frente al modesto Roda de Tercera RFEF en la primera ronda. Recibió un tanto en el último cuarto de hora de eliminatoria, sin que afectara demasiado al triunfo nazarí (1-5).

En el último parón, fue el recreativista Iker García el que tuvo que situarse bajo palos contra Las Palmas a causa de la llamada internacional de los dos cancerberos de la primera plantilla. Se espera que regrese a la lista con el Racing, aunque como suplente.