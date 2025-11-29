Astralaga y Arnaiz, beneficiados de los ajustes tácticos

Pacheta decidió alterar su táctica en el Reino de León. El empuje de José Arnaiz le llevó a variar su habitual 4-3-3 en ... favor de un 4-2-3-1 que da cabida al talaverano como enganche. El equipo lo agradeció en ataque y se mostró más preciso en sus conexiones, aunque tras la ventaja se plasmó todo en contragolpes al priorizar el repliegue.

Otro asunto que se aclaró es quién lleva el testigo de la portería. Ander Astralaga ya no está de interino y deja a Luca Zidane en el banquillo por méritos. El vasco ha aprovechado la confianza que le ha dado el técnico burgalés y se la devuelve con paradones. Encima, ya se ha quitado el estigma de no llevar ninguna puerta a cero.

El Granada gestionó el encuentro desde la iniciativa con 0-0 y luego supo alternar cuando ya cobró ventaja. Pacheta reaccionó a los problemas físicos de Alemañ con Alcaraz y en la siguiente rueda de cambios pobló más el centro del campo con el ingreso de Trigueros. También tuvieron minutos Pau Casadesús y Sergio Rodelas, mientras que se mantuvieron inactivos Pablo Sáenz y Luka Gagnidze. A buen seguro, caras que se podrán ver en unos días en la salida a Tenerife.