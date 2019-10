Osasuna Arrasate: «No son una revelación, la temporada pasada ya hicieron un gran año» Jagoba Arrasate durante una de las sesiones matinales en Pamplona. / CA Osasuna El preparador rojillo elogió a un equipo que conoce bien y confirmó la baja segura del exnazarí Rober Ibáñez FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 17 octubre 2019, 13:22

El técnico de Osauna, Jagoba Arraste, ha hablado sobre el encuentro que medirá a los rojillos ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes y que llega tras un parón de dos semanas por motivos FIFA.

CONVOCATORIA: «Viajaremos en el mismo día de partido. Decidiremos mañana, aunque Rober Ibáñez tiene un edema y no llega. Rubén está bien, pero ha estado un tiempo parado. Hay que esperar a mañana, por si alguien se pone malo».

GRANADA: «Queremos sumar puntos, no para empatarles en la clasificación, que también, sino para llegar al objetivo. Si dicen que es un equipo revelación es porque no lo conocen bien, porque la temporada pasada ya hicieron un año muy bueno. Tienen un buen ataque posicional, pero además repliegan bien en defensa. Y luego hacen daño a balón parado y en las transiciones. No han perdido la esencia y ahora encuentran el gol con más facilidad. Es un equipo muy completo y una de las salidas más peligrosas».

FALTA DE INTENSIDAD EN LOS INICIOS: «No sé que pasa, porque nosotros también damos un grito en el vestuario antes de empezar, pero después se dan esas situaciones. Será clave entrar bien, porque el Granada entra bien a los partidos y gestiona muy bien las ventajas».

SIN MONTORO Y GERMÁN: «Son importantes, pero tienen alternativas. Si estamos bien, tendremos nuestras opciones. Pero ellos son un equipo completo».

PREOCUPACIÓN POR EL BALÓN PARADO: «El Granada es uno de los mejores y nosotros sufrimos el día del Villarreal. Pero tenemos buenos sacadores y vamos bien por arriba, aunque tenemos que mejorar. El Granada desnivela partidos desde su estrategia».