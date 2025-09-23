Arnaiz y Rodelas se quedan sin minutos en Burgos en pos de salvar el empate
Pacheta amarra el punto con las entradas de Trigueros y Loïc al final, opciones menos atrevidas, en lugar de revitalizar el ataque
Granada
Martes, 23 de septiembre 2025, 16:47
Ni José Arnaiz ni Sergio Rodelas gozaron de minutos en El Plantío. Suponían las opciones principales para revitalizar el ataque desde el banquillo, pero Pacheta ... optó por amarrar el punto introduciendo a Manu Trigueros y Loïc Williams en los instantes finales. Se mantuvo el dibujo, así como el orden entre líneas de cara a no arriesgar demasiado.
Especialmente llamativa resultó la ausencia total del talaverano, la primera esta campaña desde que se realizó su inscripción en LaLiga. No entró en los planes del técnico a lo largo de un duelo muy disputado. La apuesta titular del míster cayó del lado de Álex Sola en el extremo derecho y de Souleymane Faye en el izquierdo, sin mediapunta para priorizar el trivote en el centro del campo.
Poco antes del final, Pacheta retiró a un exhausto Pedro Alemañ. Su recambio bien pudo haber sido Arnaiz en un último esfuerzo por deshacer el empate, pero optó finalmente por Trigueros., así como con Loïc en el centro de la defensa. La necesidad de revertir la mala dinámica en Liga le pudo al preparador, además de las dificultades que atraviesa el atacante para cuajar como rojiblanco después de su fichaje de campanillas.
Tampoco actuó Rodelas, más acostumbrado a un rol secundario en el equipo. El canterano parece ligado a un papel de revulsivo en la segundas partes, algo que no se dio en Burgos por decisión de Pacheta, que no quiso sorpresas. Ya se verá en Huesca.
