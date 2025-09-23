Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Rodelas, junto a Casadesús y Loïc tras el partido del Granada en Burgos. LOF
Arnaiz y Rodelas se quedan sin minutos en Burgos en pos de salvar el empate

Pacheta amarra el punto con las entradas de Trigueros y Loïc al final, opciones menos atrevidas, en lugar de revitalizar el ataque

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:47

Ni José Arnaiz ni Sergio Rodelas gozaron de minutos en El Plantío. Suponían las opciones principales para revitalizar el ataque desde el banquillo, pero Pacheta ... optó por amarrar el punto introduciendo a Manu Trigueros y Loïc Williams en los instantes finales. Se mantuvo el dibujo, así como el orden entre líneas de cara a no arriesgar demasiado.

