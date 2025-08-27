Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Arnaiz persigue un balón en Ipurua. LOF

Granada CF

Arnaiz presenta su candidatura a líder

El cierre del mercado y el paso de las jornadas irán alumbrando quién se asienta a su lado

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:33

José Arnaiz presentó en Ipurua su candidatura a líder del Granada sobre el terreno de juego. El atacante firmado libre de Osasuna, único fichaje hasta ... la fecha procedente de Primera división, debutó en competición como titular horas después de que el club rojiblanco lograra resolver su inscripción en LaLiga. Y dentro de la debacle general de su equipo, sobre todo a partir de la expulsión de Loïc Williams, intentó tirar de los suyos como enganche a modo de auxilio para la salida de balón desde la defensa y la medular.

