Arnaiz presenta su candidatura a líder

José Arnaiz presentó en Ipurua su candidatura a líder del Granada sobre el terreno de juego. El atacante firmado libre de Osasuna, único fichaje hasta ... la fecha procedente de Primera división, debutó en competición como titular horas después de que el club rojiblanco lograra resolver su inscripción en LaLiga. Y dentro de la debacle general de su equipo, sobre todo a partir de la expulsión de Loïc Williams, intentó tirar de los suyos como enganche a modo de auxilio para la salida de balón desde la defensa y la medular.

Arnaiz fue un extremo en sus inicios, muy destacado en Segunda división durante sus etapas con el Leganés, el Valladolid o el Barça B, pero a sus 30 años ha terminado convirtiéndose en un '10' clásico al que le gusta actuar centrado para moverse con libertad. Contra el Eibar exhibió su inteligencia para jugar a pocos toques y de espaldas a portería, pero también capacidad para recortar en seco, girar y cambiar de ritmo para dejar atrás a sus rivales. Está por ver que en banda pueda cumplir con el sacrificio defensivo que sus compañeros necesitan.

A falta de pareja

El cierre del mercado y el paso de las jornadas irán alumbrando si Arnaiz continúa como segundo punta y quién se asienta como su compañero a modo de referencia. En Ipurua tuvo al lado a Stoichkov durante la primera parte y a Jorge Pascual ya en la segunda. El delantero firmado del Villarreal apunta a titular contra el Mirandés.