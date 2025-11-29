Arnaiz aporta otra fluidez

Casi tres meses llevaba José Arnaiz sin ser titular en Liga, entre lesiones y suplencias, y no le hizo falta más que jugar bien al ... fútbol para reivindicarse en el Reino de León. Sin caras largas ni pataletas en redes sociales, el ya treintañero futbolista procedente de Osasuna en Primera división demostró su nivel y comandó los que quizás fuesen los mejores minutos de juego de su equipo en toda la temporada hacia una nueva victoria al fin para salir de los puestos de descenso.

Sin más actuaciones de inicio que la de la visita al Roda en la Copa del Rey desde agosto, Arnaiz se echó el Granada a la espalda a partir de su talento de superior categoría. Pacheta sacrificó a Rubén Alcaraz en el trivote que parecía inamovible pero que ya transmitió señales de agotamiento durante el derbi contra el Córdoba en Los Cármenes y el Granada lo agradeció de inmediato. A modo de mediapunta, el talaverano fue apareciendo entre líneas hasta lograr que el juego de su equipo pareciera orbitar a su alrededor como primera referencia tanto de los centrales como de los centrocampistas.

El 'flow' de Arnaiz con balón y su movilidad al alternarse los roles con Jorge Pascual incluso volvía loca a la Cultural Leonesa, para alivio tanto del capitán Sergio Ruiz como de Pedro Alemañ. Los rojiblancos jugaron con más soltura que nunca antes, como si hasta ahora no se hubiesen olvidado de la clasificación como les pedía su entrenador. El '11' iba a otro ritmo, más pausado, como si ya hubiera vivido ese mismo partido mil veces; cómodo con la pelota cuando a otros les quema, tomándose siempre un segundo de más para pensar.

Más allá de lo que aportase al juego, si el Granada agradece que juegue Arnaiz en una faceta muy concreta esa es la del balón parado. El talaverano sirvió el saque de esquina para el gol de Jorge Pascual tras la prolongación de Manu Lama y de esa forma contribuyó de manera efectiva a un cuarto gol en las tres últimas jornadas tras botar también el que los mismos protagonistas le hicieron al Córdoba aun con los papeles cambiados, después de sus tantos al Racing y al Zaragoza.

Los contragolpes del Granada en el último cuarto de hora de la primera parte pudieron brindarle a Arnaiz su propia diana, pero chutó demasiado alto tras una acción de Souleymane Faye por la banda izquierda y casi cuesta una desgracia en la grada por su potencia. Más tarde comandó él mismo otra fuga, pero la asistencia que pretendió para Pascual se quedó a medio camino.

Arnaiz se implicó hasta en defensa, listo aunque le costara una tarjeta amarilla frenar a Lucas Ribeiro al filo del descanso tras provocar una buena parada de Ander Astralaga. Le buscó la segunda Jordi Mboula a la vuelta de la pausa, pero retiró la pierna a tiempo al cruzarse sus carreras sin que el contacto bastara. El paso de los minutos y el dominio progresivo de la Cultural Leonesa le restó protagonismo, sin que ni él ni sus compañeros pudieran aprovechar los nuevos contragolpes de los que dispusieron, hasta dejar su sitio a Manu Trigueros ya en la recta final. Les tocaría a otros sufrir por proteger la victoria.

El ejemplo de Arnaiz ilumina a otros compañeros que, como él, no estuvieran satisfechos con su rol en el Granada. De un futbolista firmado de Primera división cabía imaginar que no se conformara con ser revulsivo en otro actualmente en la pelea por la permanencia en Segunda, ¿y quién podía tener más derecho que él a quejarse? Pablo Sáenz volvió a quedarse sin jugar en el Reino de León, ya por tercera jornada consecutiva. Lo único que siempre importó fue el fútbol.