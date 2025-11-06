Argelia convoca al rojiblanco Luca Zidane, que se pierde la próxima jornada del Granada

InternacionalArgelia convoca al rojiblanco Luca Zidane, que se pierde la próxima jornada del Granada
El guardameta vuelve a formar parte del combinado nacional para disputar dos partidos amistosos la semana que viene
R. I.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:46
El rojiblanco Luca Zidane fue convocado por la selección de Argelia para dos partidos amistosos en la próxima fecha de encuentros internacionales, prevista entre el ... 10 y el 18 de noviembre.
En esta ocasión, el combinado argelino se enfrentará a Zimbabue en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal de Yeda el jueves 13 a las 17.30 horas. El segundo amistoso será frente a Arabia Saudí en el mismo escenario el martes 18 también a las 17.30 horas.
El guardameta se perderá por tanto el encuentro del Granada frente al Racing de Santander, dispuesto para el sábado 15 a las 21 horas en el estadio de El Sardinero, donde el conjunto rojiblanco dijo adiós al 'play off' de ascenso el pasado curso al caer derrotado por 2-1.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión