Argelia convoca al rojiblanco Luca Zidane, que se pierde la próxima jornada del Granada

El rojiblanco Luca Zidane fue convocado por la selección de Argelia para dos partidos amistosos en la próxima fecha de encuentros internacionales, prevista entre el ... 10 y el 18 de noviembre.

En esta ocasión, el combinado argelino se enfrentará a Zimbabue en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal de Yeda el jueves 13 a las 17.30 horas. El segundo amistoso será frente a Arabia Saudí en el mismo escenario el martes 18 también a las 17.30 horas.

El guardameta se perderá por tanto el encuentro del Granada frente al Racing de Santander, dispuesto para el sábado 15 a las 21 horas en el estadio de El Sardinero, donde el conjunto rojiblanco dijo adiós al 'play off' de ascenso el pasado curso al caer derrotado por 2-1.