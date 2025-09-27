Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El árbitro del fiasco del Granada en Santander, en Huesca

Los rojiblancos llevaban ocho partidos sin perder con este colegiado hasta llegar a El Sardinero y perder 2-1

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:45

El árbitro del fiasco del Granada en Santander, en la última jornada de la temporada anterior, es el colegiado designado para el partido de los ... rojiblancos en El Alcoraz ante el Huesca. Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, será el encargado de impartir justicia, en su primer partido de esta campaña tras aquel encuentro en El Sardinero en el que los nazaríes cayeron por 2-1 y se quedaron sin disputar el 'play off' de ascenso. Fue un encuentro marcado por la expulsión de Neva al filo del descanso, con 1-1 en el marcador, si bien fue justa.

