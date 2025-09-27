El árbitro del fiasco del Granada en Santander, en Huesca

El árbitro del fiasco del Granada en Santander, en la última jornada de la temporada anterior, es el colegiado designado para el partido de los ... rojiblancos en El Alcoraz ante el Huesca. Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, será el encargado de impartir justicia, en su primer partido de esta campaña tras aquel encuentro en El Sardinero en el que los nazaríes cayeron por 2-1 y se quedaron sin disputar el 'play off' de ascenso. Fue un encuentro marcado por la expulsión de Neva al filo del descanso, con 1-1 en el marcador, si bien fue justa.

Hasta ese día, Arcediano Monescillo presentaba un expediente 'favorable'. El Granada llevaba ocho partidos consecutivos sin perder con él. Antes del choque con el Racing, su triunfo en Los Cármenes ante el Real Oviedo. En su balance histórico hay seis victorias, seis empates y tres derrotas. Otra de ellas, con el Oviedo en el Tartiere en su día, le costó el puesto a José Luis Oltra. En el VAR estará ayudado por Raúl Martín González.

