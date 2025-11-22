El árbitro anula una expulsión en el Córdoba por último hombre pese a cortar una contra del Granada

La polémicaEl árbitro anula una expulsión en el Córdoba por último hombre pese a cortar una contra del Granada
En la primera mitad del derbi, Isaac derribó a Sola cuando el rojiblanco se marchaba solo en carrera ante el portero visitante
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:35
La polémica está servida en el derbi entre Granada y Córdoba. El colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez anuló una expulsión decretada minutos antes al cordobesista ... Isaac como último hombre por derribar a Álex Sola cuando este se escapó a la contra para plantarse solo ante el portero. Pese a enseñar la tarjeta roja de primeras, el VAR avisó al árbitro para que viese repetida la acción, lo que provocó su cambio de parecer.
Retirada la tarjeta roja tras revisión del VAR 🟥📺#LALIGAHighlights pic.twitter.com/5htPzrQlgN— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 22, 2025
El colegiado interpretó que Sola se esquinaba cuando recibió la falta, por lo que la pena se redujo a tarjeta amarilla. Sin embargo, en la repetición se pudo apreciar que fue el golpe recibido lo que causó que la pelota saliese con dirección al córner. Además, la infracción se produjo en el centro del campo, por lo que el granadinista podría haber reconducido la carrera hacia el centro sin adversidad y con hasta dos compañeros acompañándole al otro lado. Una decisión rigurosa que no entendió Los Cármenes al ver al donostiarra tan liberado rumbo hacia la portería del Córdoba.
