El colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez muestra la roja durante el derbi a Isaac. J. M. Baldomero

La polémica

El árbitro anula una expulsión en el Córdoba por último hombre pese a cortar una contra del Granada

En la primera mitad del derbi, Isaac derribó a Sola cuando el rojiblanco se marchaba solo en carrera ante el portero visitante

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

La polémica está servida en el derbi entre Granada y Córdoba. El colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez anuló una expulsión decretada minutos antes al cordobesista ... Isaac como último hombre por derribar a Álex Sola cuando este se escapó a la contra para plantarse solo ante el portero. Pese a enseñar la tarjeta roja de primeras, el VAR avisó al árbitro para que viese repetida la acción, lo que provocó su cambio de parecer.

