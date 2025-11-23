Alcaraz faltará contra el Ceuta si ve otra amarilla

Apercibido en el Granada CFAlcaraz faltará contra el Ceuta si ve otra amarilla
El centrocampista se queda al límite del ciclo de amonestaciones con cuatro tarjetas
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:27
Rubén Alcaraz faltará contra el Ceuta en Los Cármenes el domingo 7 de diciembre (21 horas) si ve otra tarjeta amarilla en la visita a ... la Cultural Leonesa del próximo sábado. El centrocampista catalán quedó apercibido de sanción con cuatro al quedar amonestado aún en la primera parte por un golpazo por detrás sobre Carracedo en plena carrera.
Con tres tarjetas amarillas permanecieron Oscar Naasei y Jorge Pascual, sin sumárseles ningún otro compañero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión