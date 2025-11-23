Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz juega un balón contra el Córdoba. José Miguel Baldomero

Apercibido en el Granada CF

Alcaraz faltará contra el Ceuta si ve otra amarilla

El centrocampista se queda al límite del ciclo de amonestaciones con cuatro tarjetas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Rubén Alcaraz faltará contra el Ceuta en Los Cármenes el domingo 7 de diciembre (21 horas) si ve otra tarjeta amarilla en la visita a ... la Cultural Leonesa del próximo sábado. El centrocampista catalán quedó apercibido de sanción con cuatro al quedar amonestado aún en la primera parte por un golpazo por detrás sobre Carracedo en plena carrera.

