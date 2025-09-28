Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baïla Diallo sufre un empujón durante el partido contra el Burgos de la pasada jornada. LOF

Granada CF | La previa

Ansiedad de victoria en El Alcoraz

El Granada, único equipo que no ha ganado de toda la Segunda división, busca los tres puntos en un campo en el que nunca los conquistó

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:13

La falta de victorias provoca ansiedad y el Granada busca el alivio en El Alcoraz para dejar de ser el único equipo de LaLiga Hypermotion ... que aún no ha ganado, después de que el Zaragoza lo hiciera el viernes con Mirandés. Lo intentarán los rojiblancos en un campo en el que nunca conquistaron los tres puntos; lograron tres empates y sufrieron dos derrotas en sus cinco visitas previas al campo del Huesca. Es un rival también remozado, con nuevo entrenador, Sergi Guilló, algunos nuevos talentos y un delantero experimentado en la categoría, Sergi Enrich.

