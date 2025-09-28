Ansiedad de victoria en El Alcoraz

La falta de victorias provoca ansiedad y el Granada busca el alivio en El Alcoraz para dejar de ser el único equipo de LaLiga Hypermotion ... que aún no ha ganado, después de que el Zaragoza lo hiciera el viernes con Mirandés. Lo intentarán los rojiblancos en un campo en el que nunca conquistaron los tres puntos; lograron tres empates y sufrieron dos derrotas en sus cinco visitas previas al campo del Huesca. Es un rival también remozado, con nuevo entrenador, Sergi Guilló, algunos nuevos talentos y un delantero experimentado en la categoría, Sergi Enrich.

Enfrente, el Granada recupera para su convocatoria a Moha Bouldini, aunque es poco probable que salga como titular. Al final, el esguince de tobillo que sufrió por un pisotón en La Rosaleda le ha dado más problemas de los previstos y esta es su primera citación desde entonces. El conjunto ha echado de menos contar con una referencia arriba, una boya que fije y descargue balones a sus compañeros; otra cosa es que luego le acompañe la calidad en los pies. En la tarea de ariete, Jorge Pascual ha tratado de dar auxilio, pero sin productividad alguna, inocuo en el área y tampoco especialmente imponente en los duelos aéreos.

Pacheta sigue rascando en busca del cupón vencedor y ya no se puede descartar que un día apueste por Faye o incluso Arnaiz como delanteros, lo que abriría un hueco en una de las bandas. Soluciones en pos del gol, que se resiste, más allá de acciones aisladas, como la de Álex Sola en El Plantío.

Ampliar

Es probable que el técnico burgalés mantenga un 'once' muy parecido al del último partido. Una de las dudas estará en si Hormigo seguirá como lateral izquierdo o si a Baïla Diallo lo verá para iniciar el encuentro. En lo demás, tras su revolución anterior, en la que enterró el dibujo con tres centrales, no parece que las circunstancias le inviten a más giros. Luca Zidane cumplió bajo palos y el sistema defensivo no se arrugó como otras veces con la pareja Oscar - Lama, más Rubén Alcaraz con la escoba por delante. Sí es muy probable que Martin Hongla desaparezca de la foto del comienzo en favor del capitán Sergio Ruiz, que se quedó fuera en la última jornada por una indisposición gastrointestinal. Pedro Alemañ conservará la manija. Sola y Faye son fijos como parte de la vanguardia.

Está tan acuciado el Granada que, aun imponiéndose, podría no salir de los puestos de descenso directo a 1ª RFEF. Pasaría porque, aunque alcanzar las cinco unidades, su balance goleador es terrorífico, un -8 que lógicamente intentará mejorar con el conjunto azulgrana. Pacheta sabe que ha contado con el margen del que carecería cualquier otro entrenador, más aún en la historia reciente del Granada. Si ha logrado paralizar la silla eléctrica pase lo que pase, se comprobará tras el encuentro de este domingo.

Ciertos aficionados insinúan que su contrato largo le blinda pese a esta situación, pero es bastante posible que incluya cláusulas si el equipo se eterniza entre los tres últimos. Sea así o no, al final siempre sale dinero para finiquitos en las malas. Una victoria descartaría cualquier suposición y aliviaría a todos.