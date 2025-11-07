Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andrea Romero (izq.) posa para IDEAL en una de sus últimas temporadas como capitana nazarí. Pepe Marín

Andrea Romero anuncia su retirada del Granada y accede al cuerpo técnico del Femenino

La guardameta continúa como fisioterapeuta del primer equipo tras 17 temporadas en la entidad y dos ascensos a Primera bajo el brazo

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Andrea Romero, capitana del Granada femenino, anunció su decisión de colgar los guantes a los 30 años tras 17 temporadas como rojiblanca, aunque continuará dentro ... del cuerpo técnico de la sección como fisioterapeuta. Así lo anunciaron tanto la entidad como la propia exjugadora, que publicó un comunicado al respecto en sus redes sociales.

