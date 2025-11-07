Andrea Romero anuncia su retirada del Granada y accede al cuerpo técnico del Femenino

Andrea Romero, capitana del Granada femenino, anunció su decisión de colgar los guantes a los 30 años tras 17 temporadas como rojiblanca, aunque continuará dentro ... del cuerpo técnico de la sección como fisioterapeuta. Así lo anunciaron tanto la entidad como la propia exjugadora, que publicó un comunicado al respecto en sus redes sociales.

«Después de más de media vida luchando por nuestros colores bajo los tres palos, llega el momento de vivir una etapa diferente. Es imposible resumir todos estos años, pero me siento orgullosa de haber crecido, luchado, vivido y disfrutado con incansables y soñadoras, las que siempre hemos apostado por remar para el mismo barco. Fuimos y siempre seremos familia. Gracias por hacerlo tan bonito, único y especial», publicó Romero acerca de sus compañeras del primer equipo.

También tuvo palabras para la hinchada granadinista en su adiós de los terrenos de juego. «Gracias a todos vosotros por acompañarme en esta aventura, haciéndome sentir futbolista como soñó esta niña al entrar al club de su vida. Siempre tendré la conciencia tranquila de haber dado todo de mí y de haber abierto camino para las nuevas generaciones. Ahora viviré una nueva etapa, pero siempre como rojiblanca. Gracias, Granada», cerró.

La cancerbera recaló en el cuadro nazarí en 2007, debutando en 2009 con tan solo 14 años en el primer equipo. Desde entonces, se convirtió en pieza fundamental en los éxitos recientes del conjunto rojiblanco. Junto a Cristina Moreno, es la única futbolista en conseguir los dos ascensos a Primera con el Granada (2013 y 2023). También tiene en su haber las dos permanencias en Liga F (2024 y 2025), además de las semifinales de Copa de la Reina (2025) y un título de la Copa Andalucía (2021).

Sus 15 temporadas en el primer equipo –más dos en categorías inferiores– le hacen sumar 210 partidos como rojiblanca, dato que le coloca como la sexta jugadora con más encuentros en la historia de la sección.