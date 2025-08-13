Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ander Astralaga se hace un selfi con un joven aficionado. Granada CF - Pepe Villoslada
Ander Astralaga

«A fútbol se juega con talento, no con el DNI»

Declaraciones ·

«Poco a poco vamos haciendo una buena plantilla; las categorías no importan», indica el portero

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:14

Ander Astralaga rescató las «muy buenas sensaciones» que en el vestuario del Granada viene dejando la pretemporada pese a los resultados. «Poco a poco vamos ... haciendo una buena plantilla. A pesar de ser un equipo muy joven, tiene mucho talento. Tenemos un grupo sano y cualquier jugador que venga estará a gusto. A fútbol se juega con talento y trabajo y no hace falta ir con el DNI por los campos. Podemos estar tranquilos. Las categorías no importan porque el fútbol es el mismo, con las dimensiones de sus campos y dos porterías, pero el míster nos va dando pinceladas a cada jugador de lo que nos vamos a encontrar», apuntó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  5. 5 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  6. 6

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  7. 7

    «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  10. 10

    Un desmadre en Granada solo para mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «A fútbol se juega con talento, no con el DNI»

«A fútbol se juega con talento, no con el DNI»