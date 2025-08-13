«A fútbol se juega con talento, no con el DNI»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:14 Comenta Compartir

Ander Astralaga rescató las «muy buenas sensaciones» que en el vestuario del Granada viene dejando la pretemporada pese a los resultados. «Poco a poco vamos ... haciendo una buena plantilla. A pesar de ser un equipo muy joven, tiene mucho talento. Tenemos un grupo sano y cualquier jugador que venga estará a gusto. A fútbol se juega con talento y trabajo y no hace falta ir con el DNI por los campos. Podemos estar tranquilos. Las categorías no importan porque el fútbol es el mismo, con las dimensiones de sus campos y dos porterías, pero el míster nos va dando pinceladas a cada jugador de lo que nos vamos a encontrar», apuntó.

«Me decanté por el Granada porque es un equipo con ambición, en una ciudad fantástica, y además tiene afición, con récord de abonados pese a descender y quedarse fuera del 'play off'; eso indica que nos apoyan y quieren vernos arriba», justificó Astralaga. Preguntado por la competencia con Luca Zidane, elogió al francés como a «un grandísimo portero, de los mejores de la categoría». «Me ha tratado muy bien como compañero y estoy muy a gusto trabajando con él cada día. Yo soy quizás más alto y de portería, porque él es más móvil y con buen juego de pies, pero tenemos un perfil un poco parecido realmente porque también a mí me gusta jugar el balón y el míster nos lo pide. El reto es trabajar cada día y estar preparado juegue cuando juegue», resolvió.

