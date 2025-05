Así juegan los equipos de Pacheta

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 15 de mayo 2025, 16:11 Comenta Compartir

A diferencia de otros entrenadores, Pacheta no es un técnico al que se pueda asociar con un sistema en concreto más allá de su preferencia ... por el juego ofensivo y vertical. El nuevo entrenador del Granada los ha probado casi todos a lo largo de su larga trayectoria, pero es flexible en sus planteamientos y suele adaptarse a los futbolistas que tiene y a sus necesidades, y más aún si la plantilla es heredada a mitad de temporada como le pasa ahora. Lo prioritario para él, no obstante, siempre fue el componente humano. Como fuera, ya llevó a Primera al Valladolid en 2022 de manera directa y al Elche en 2020 vía 'play off'.

Pacheta jugó con 4-4-2 para reunir a Gerard Moreno y Sorloth en el Villarreal, pero también empleó un mediapunta precisamente con Manu Trigueros y echó a banda izquierda a Álex Baena sin tratarse de un extremo. Sí jugó con dos 'alas' naturales casi siempre en el Valladolid, el equipo con cuyo fútbol más se identificó, sobre todo en Segunda división por su carácter propositivo y dominante en la categoría de plata, cuando acabó jugando con tres centrocampistas y Shon Weissman como referencia en solitario. Noticia relacionada Un golpe de efecto en medio de la crisis Rafael Lamelas A Pacheta, sin embargo, también le dieron buen rendimiento las formaciones con tres centrales en determinados contextos. Recurrió a la zaga impar tanto en el 'play off' con el Elche por la falta de delanteros, con el desenlace del ascenso, como ya en Primera división con el Huesca, hasta rozar la permanencia. En el podcast 'Arquitectos' de LaLiga, no obstante, confesó: «Los futbolistas no disfrutan del juego como a mí me gusta cuando defienden más de lo que atacan». Motivador Una de las razones que llevaron al Granada a convertir a Pacheta en su nuevo líder tanto para lo que queda de temporada como para la que viene fue su fama de motivador. «Lo primero que hago al llegar a un vestuario es ver el tipo de futbolistas-seres humanos que tengo. Si el grupo es maduro, necesita diálogo; si no, palo, pero es más fácil crecer desde la palmada en la espalda. Soy un obsesionado de la distancia corta», desveló durante el programa ya mencionado. Tiene tres jornadas por delante con el reto del 'play off' antes de ponerse a dirigir lo que venga en la categoría que sea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión