El amargo recuerdo de Arnaiz en Valladolid cuando lo ponían de lateral

Muchos amigos de José Arnaiz se acercarán este lunes a verle con el Granada en el estadio José Zorrilla de Valladolid, donde soñó con hacerse ... profesional del fútbol pese a que ahora guarde un amargo recuerdo de su etapa allí. Tal y como desveló el propio delantero ahora en el Granada durante su presentación oficial como rojiblanco, allí estuvo a punto de tirar la toalla al empeñarse el entrenador Rubén de la Barrera en ubicarle como lateral e incluso como central en el filial pucelano. Sin embargo, Arnaiz vería la luz del primer equipo con Paco Herrera hasta hacer carrera entre Primera y Segunda división.

Captado del Talavera de su tierra para la cantera del Valladolid tras debutar en Tercera división rondando aún la mayoría de edad, Arnaiz pasó a formarse de blanquivioleta mientras se acercaba al primer equipo pucelano. El 7 de noviembre de 2015 le permitió debutar allí un entrenador exrojiblanco como Miguel Ángel Portugal, durante un empate en Zorrilla con el Leganés, precisamente el equipo en el que viviría sus mejores días luego. No tendría más continuidad con los 'mayores', sin embargo, hasta la coincidencia con Herrera y todavía le recuerda de hecho como el mejor técnico que ha tenido jamás.

Arnaiz estaba ya instalado como titular con el Valladolid en Segunda división, con doce goles incluso durante la temporada 2016/17, pero el cambio de Paco Herrera por Luis César Sampedro a la conclusión de aquel curso y una oferta del Barcelona cambió su vida. El delantero aceptó enrolarse en el filial culé a cambio de una oportunidad con su primer equipo, y debutó con su camiseta en Los Cármenes. No tardó en llamar la atención de Ernesto Valverde, bajo cuya dirección marcó en tres rondas consecutivas de la Copa del Rey incluso, pero los cinco millones de euros que el Leganés estuvo dispuesto a pagar por él le hicieron buscarse el sitio en otra parte. De allí saltó a Osasuna, con otra etapa como pepinero de por medio, antes de salir definitivamente de Pamplona hacia Granada.