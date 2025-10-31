Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Arnaiz celebra un gol con la camiseta del Real Valladolid. El Norte

Granada CF

El amargo recuerdo de Arnaiz en Valladolid cuando lo ponían de lateral

El delantero estuvo a punto de dejar el fútbol a causa de Rubén de la Barrera

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Muchos amigos de José Arnaiz se acercarán este lunes a verle con el Granada en el estadio José Zorrilla de Valladolid, donde soñó con hacerse ... profesional del fútbol pese a que ahora guarde un amargo recuerdo de su etapa allí. Tal y como desveló el propio delantero ahora en el Granada durante su presentación oficial como rojiblanco, allí estuvo a punto de tirar la toalla al empeñarse el entrenador Rubén de la Barrera en ubicarle como lateral e incluso como central en el filial pucelano. Sin embargo, Arnaiz vería la luz del primer equipo con Paco Herrera hasta hacer carrera entre Primera y Segunda división.

