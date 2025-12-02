Álvaro Cervera, un viejo enemigo que ya eliminó al Granada en Copa

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, rival del Granada en Copa del Rey, es una de las mayores némesis del conjunto rojiblanco. El experimentado técnico ... nacido en Guinea Ecuatorial se ha enfrentado en numerosas ocasiones a los nazaríes y su balance es bastante satisfactorio para sus intereses. De catorce duelos disputados a lo largo de su carrera con distintos rivales, se impuso en seis y empató en cuatro

Cervera, además, ya sabe lo que es eliminar al Granada de la Copa del Rey. Ocurrió en la temporada 2022/23, la que acabó con el ascenso a Primera división de la mano de Paco López. En diciembre, el equipo afrontó un cruce contra el Real Oviedo. Los asturianos se impusieron por 1-0.

El curso pasado, ya en el Tenerife, al que llegó como revulsivo sin poder evitar su descenso a 1ª RFEF, le metió las cabras en el corral al conjunto entonces dirigido por Fran Escribá. Marcó primero Lucas Boyé, pero empataron los chicharreros con un tanto en propia puerta de Manu Lama, que minutos después vería la roja directa por una infracción a un rival que se marchaba solo. En la misma falta, Luismi Cruz estableció el 2-1 definitivo.

En general, Cervera encuentra su fórmula maestra con planteamientos severos en defensa y un fútbol directo que suele hacer daño a contrincantes que buscan la paciencia con el balón. Propicia partidos muy cerrados. Sus conjuntos no suelen golear, pero suele ser muy difícil hincarles el diente.

Sin duda, espera un choque de estilos en el Heliodoro Rodríguez López, a pesar de que el Tenerife esté ahora una categoría por debajo que el Granada. Ha hecho un proyecto para recuperar pronto la división de plata y marcha primero en su grupo de 1ª RFEF. Pacheta ya avisó que quiere que los suyos también superen fases en este torneo. Semana intensa entre la Copa y la Liga.