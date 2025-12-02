Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Cervera, en una imagen reciente con el Tenerife. R. I.

Granada CF

Álvaro Cervera, un viejo enemigo que ya eliminó al Granada en Copa

Fue con el Oviedo en diciembre de 2022 y de catorce duelos con los nazaríes, ganó seis y empató cuatro

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:18

Comenta

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, rival del Granada en Copa del Rey, es una de las mayores némesis del conjunto rojiblanco. El experimentado técnico ... nacido en Guinea Ecuatorial se ha enfrentado en numerosas ocasiones a los nazaríes y su balance es bastante satisfactorio para sus intereses. De catorce duelos disputados a lo largo de su carrera con distintos rivales, se impuso en seis y empató en cuatro

