Imagen promocional del nuevo fichaje del Almería. UDA
LaLiga Hypermotion

El Almería, rival del Granada, también acude al mercado libre

El conjunto indálico refuerza su plantilla tras el cierre de la ventana estival de fichajes como hicieron los rojiblancos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:11

El Almería, rival del Granada en Segunda división, también acudió al mercado libre como los nazaríes. El conjunto indálico anunció el fichaje de Aridane Hernández ... para la defensa, sin equipo tras acabar contrato con el Rayo Vallecano de Primera el pasado 30 de junio. El zaguero canario de 36 años acumula 370 partidos como profesional; 124 de ellos en la máxima categoría y 87 en el escalón inmediatamente inferior.

