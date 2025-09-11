El Almería, rival del Granada, también acude al mercado libre

El Almería, rival del Granada en Segunda división, también acudió al mercado libre como los nazaríes. El conjunto indálico anunció el fichaje de Aridane Hernández ... para la defensa, sin equipo tras acabar contrato con el Rayo Vallecano de Primera el pasado 30 de junio. El zaguero canario de 36 años acumula 370 partidos como profesional; 124 de ellos en la máxima categoría y 87 en el escalón inmediatamente inferior.

El Granada ya se reforzó la semana pasada en el mercado libre con la incorporación de Rubén Alcaraz, centrocampista recién rescindido del Cádiz que llegó a debutar con los rojiblancos durante la segunda mitad del derbi ante el Málaga en La Rosaleda del pasado sábado.

Por su parte, el Almería hizo oficial las salidas de Luís Maximiano al NEOM Sports de Arabia Saudí y de Lázaro Vinicius al Al-Najmah del mismo país, ambos traspados. La ventana de verano arábiga cerró el pasado miércoles a las 23 horas.