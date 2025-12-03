La titularidad de Bouldini en Tenerife amplía las opciones

La titularidad de Moha Bouldini en Tenerife por la Copa del Rey que avanzó Pacheta amplía las opciones del Granada en ataque. El entrenador sugirió ... incluso su reunión arriba junto al propio Jorge Pascual, único 'nueve' disponible desde el comienzo de la temporada prácticamente, lo que le llevaría recuperar el rol más bien de mediapunta que ya tuvo tras el punta marroquí durante la derrota con el Mirandés en Los Cármenes.

También parecen más que seguras las titularidades de Luca Zidane, bajo palos; Pau Casadesús, en el lateral derecho; Diego Hormigo, también atrás ya sea de central o de lateral izquierdo; Sergio Rodelas en el costado izquierdo, como extremo o lateral; Manu Trigueros y Luka Gagnidze en la medular; y Pablo Sáenz en la banda derecha. Quedaría por resolver si Pacheta decide arriesgar con Rubén Alcaraz de inicio teniendo a Pedro Alemañ 'tocado' del aductor desde León o si prefiere hacerlo con Pascual, como cuando se reconcilió con el gol frente al Roda.

En la alineación aspira a colarse el central Juanjo Flores, que ya debutó durante la recta final de la primera eliminatoria. La falta de minutos de Pau Casadesús en Liga recientemente resta opciones a Gael Joel de inicio al menos.