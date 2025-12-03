Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moha Bouldini, durante el desplazamiento a León. Granada CF - Pepe Villoslada

Alineación del Granada CF en la Copa del Rey

La titularidad de Bouldini en Tenerife amplía las opciones

Jorge Pascual podría recuperar un rol más bien de mediapunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:04

La titularidad de Moha Bouldini en Tenerife por la Copa del Rey que avanzó Pacheta amplía las opciones del Granada en ataque. El entrenador sugirió ... incluso su reunión arriba junto al propio Jorge Pascual, único 'nueve' disponible desde el comienzo de la temporada prácticamente, lo que le llevaría recuperar el rol más bien de mediapunta que ya tuvo tras el punta marroquí durante la derrota con el Mirandés en Los Cármenes.

