Álex Sola, una alternativa desde ya para cualquier puesto de banda derecha

El Granada suma polivalencia para la banda derecha con Álex Sola, que ya se encuentra integrado en la dinámica de Pacheta tras su llegada a ... la ciudad. Pese a que el jugador donostiarra acostumbraba a ocupar en el Getafe de José Bordalás la posición de extremo, su rol en el cuadro de Pacheta contempla igualmente una demarcación más retrasada sobre el terreno de juego.

El técnico burgalés piensa en su nuevo fichaje como posible lateral o carrilero, más allá de que también pueda aparecer más arriba si el partido o la situación del equipo así lo requiere durante el curso. Sola aumentaría por tanto la competencia en dicho puesto, donde de momento se cuenta únicamente con Pau Casadesús en cuanto a efectivos disponibles con ficha del primer equipo.

Durante la pretemporada, los recreativistas Oscar Naasei y Gael Joel llegaron a actuar como laterales, sobre todo ante la lesión que sufrió el catalán después de disputar el amistoso frente al Orlando Pirates. El imprevisto dejó a Casadesús en el dique seco hasta la segunda jornada de competición, cuando reapareció contra el Eibar en Ipurua.

La aportación de Sola asentaría a Oscar como central puro en el primer equipo, su demarcación natural, tras disponer de algunos minutos la pasada campaña a la par que participaba con el 'B'. También limitaría las opciones de Gael Joel de entrar en la rotación de Pacheta, aunque parece destinado a desenvolverse con el filial.

Variación

Dar cabida en el once al vasco como carrilero conllevaría una variación en el dibujo táctico nazarí por parte del preparador. Desde su incorporación, Pacheta apostó por una formación de dos centrales y dos laterales, siempre entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1. Los malos resultados podrían provocar un cambio en busca de la tan ansiada mejora.