Álex Sola firma su contrato. GCF

Granada CF

Álex Sola, una alternativa desde ya para cualquier puesto de banda derecha

El donostiarra se integra en la dinámica de Pacheta tras su llegada y es una probable opción como lateral en el sistema rojiblanco

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:25

El Granada suma polivalencia para la banda derecha con Álex Sola, que ya se encuentra integrado en la dinámica de Pacheta tras su llegada a ... la ciudad. Pese a que el jugador donostiarra acostumbraba a ocupar en el Getafe de José Bordalás la posición de extremo, su rol en el cuadro de Pacheta contempla igualmente una demarcación más retrasada sobre el terreno de juego.

