«Alemañ parece fino, pero va a los duelos y no para quieto»

José Ignacio Cejudo Granada Martes, 24 de junio 2025, 17:14

Uno de los primeros desafíos que tendrá que afrontar el primer fichaje del Granada este verano, Pedro Alemañ, será el de demostrar que está capacitado ... como para competir en el fútbol profesional. Y no será el único al que le toque, toda vez que la comisión deportiva del club parece apuntar hacia Primera RFEF en busca de refuerzos. Uno de los exentrenadores del centrocampista, Óscar Fernández, hace un matiz no obstante: «Hay que aclarar que no llega de Segunda RFEF sino del Valencia; se le probaba para el primer equipo, a 50 metros de futbolistas de Primera división. Eso le ayudó bastante en su formación, y si no tuviera condiciones, no habría seguido allí».

Técnico de la Real Sociedad C esta pasada temporada, Óscar Fernández conoce bien a Pedro Alemañ al dirigir durante la campaña 2020/21. «Era juvenil todavía pero me gustó mucho en verano y ya entonces me lo pidió para el primer equipo Javi Gracia», reseña. El preparador describe a su antiguo pupilo «más como un '8' que como un '6' para un doble pivote por su llegada». «Le conviene tener a otro por detrás cuando arranca para no dejar el centro del campo vacío, pero entiende muy bien el juego porque es un chico inteligente», confirma su exentrenador, quien además destaca «lo callado y tranquilo que es» pese a haber sido capitán incluso del Valencia Mestalla. Óscar Fernández destaca dos virtudes principales del nuevo centrocampista del Granada: «La claridad en la conducción del balón y el golpeo desde fuera del área». Además, subraya su condición de zurdo como otra ventaja importante al permitir a sus equipos «girar el juego mucho más rápido de un costado a otro, con la riqueza de juntarle con un diestro en la medular». Asume la comparación con Gonzalo Villar, a quien a priori sustituye, pero resalta que Alemañ quizás sea «menos técnico pero más físico». Y es que el antiguo entrenador de Pedro Alemañ en el filial che también se apresura a desmontar cualquier prejuicio con la apariencia del valenciano. «Parece de un perfil físico fino, pero es muy resistente y trabaja mucho durante los partidos. No es 'pechofrío'; va a los duelos y no para quieto durante los 90 minutos, corriendo de arriba para abajo, saltando a la presión y volviendo», sostiene. «Es muy generoso en el esfuerzo más allá de su talento, y creo que eso será muy importante para su adaptación a Segunda división», añade. Su fichaje para el Granada le cuadra perfectamente con Pacheta: «Me da que es el prototipo de futbolista que busca, y además conoce muy bien el Valencia Mestalla al seguir al Elche». Pecados de filial Óscar Fernández espera, en cualquier caso, que Pedro Alemañ interiorice la lección de su estancia en el Sparta de Róterdam neerlandés en 2023. «Tiene que saber a dónde va, porque hay muchos jugadores que salen de los filiales pensando que ya tenía todo hecho y no, hay que ganárselo en el día a día», apunta. Con todo, el exentrenador del nuevo centrocampista del Granada confía en que le vaya bien como rojiblanco. «Puede ser uno de esos fichajes que no gusten al principio por venir de muy abajo, pero que luego puede destaparse como necesario si la competición le pone en su sitio», atiende. «En Segunda hay que tener paciencia para hacer un buen equipo, y Pedro ayudará a que muchos espabilen y saquen su mejor rendimiento», concluye.

