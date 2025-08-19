Alemañ entrena aparte en una sesión sin Insua y Boyé

No está claro que Pedro Alemañ pueda debutar en partido oficial con el Granada este viernes ante el Eibar (19.30 horas). El centrocampista valenciano, ... baja en el primer encuentro de Liga por arrastrar una sanción del Valencia Mestalla (con el que fue expulsado en su última participación), hizo trabajo de readaptación durante la sesión de este martes, por lo que habrá que comprobar su evolución ya que la expedición viajará al País Vasco el jueves por la mañana, con la idea de ejercitarse por la tarde en las instalaciones de Lezama.

El entrenamiento estuvo abierto para los medios de comunicación, aunque sus representantes fueron citados a las 9 horas y la sesión sobre el verde arrancó a las 11 horas. Aparentemente, la sesión de vídeo se alargó más de la cuenta y luego hubo un paso previo por el gimnasio antes de saltar al verde.

Entre los ausentes, Pablo Insua y Lucas Boyé. El central, que solo jugó unos pocos minutos en el tramo final del duelo ante del Deportivo de La Coruña, sufre algunas leves molestias. Su ausencia no estaría relacionada con el hecho de que esté en la rampa de salida. En su caso, existe la posibilidad de que se desvincule, pero el quid de la cuestión es cuánto dinero está dispuesto a perdonar del año de contrato que le queda para tramitar su baja y así fichar por otro equipo en condición de agente libre.

Boyé, por su parte, sigue con el proceso de recuperación en su rodilla, aunque su situación en el mercado está más clara. Todo apunta a su salida al Deportivo Alavés, quien se apresta a obtener el pase completo del argentino. El traspaso repercutirá en un 70% para el Granada y un 30% para el Elche. A los rojiblancos les urge que haya novedades a este respecto en las próximas horas para tramitar la inscripción de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo. Ninguno puedo actuar el pasado sábado por los problemas económicos del club, al estar excedido de más en el límite coste-plantilla. Queda por comprobar la cuantía de la venta de Boyé y si esto, aparte de permitir que jueguen estos cuatro futbolistas, admite algún movimiento más.

Del entreno en sí, se integró como tercer portero el canterano Carlos Guirao. Los demás trabajaron en distintos niveles de intensidad según la gestión de cargas. De esta manera, Pacheta mantuvo al margen durante uno de los ejercicios, en el que se practicaron paredes, a Weissman y Stoichkov precisamente por ello, haciendo carrera continua para luego integrarse en otro juego posterior con los demás, ya más intenso, con duelos entres equipos mezclados. Pasó algo parecido en el último con Hormigo y Pau Casadesús. El segundo, lateral derecho, puede ser una de las opciones que valore Pacheta para solventar la baja de Manu Lama, expulsado con el Deportivo. Si entrara Pau, Oscar Naasei haría de central, su posición natural.

La sesión dejó pocas conclusiones a nivel táctico o de alineación. Este miércoles, se podrán ver los primeros 15 minutos del entreno para la prensa. A las 13 horas, hablará Pacheta en rueda de prensa. Por ahora, el galimatías con LaLiga no se ha resuelto.