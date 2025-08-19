Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alemañ, durante su trabajo aparte. R. L.

Granada CF

Alemañ entrena aparte en una sesión sin Insua y Boyé

El centrocampista valenciano hace trabajo de readaptación, el central se queda sin salir al césped por molestias y el delantero prosigue su recuperación, aunque gestiona su salida

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 13:09

No está claro que Pedro Alemañ pueda debutar en partido oficial con el Granada este viernes ante el Eibar (19.30 horas). El centrocampista valenciano, ... baja en el primer encuentro de Liga por arrastrar una sanción del Valencia Mestalla (con el que fue expulsado en su última participación), hizo trabajo de readaptación durante la sesión de este martes, por lo que habrá que comprobar su evolución ya que la expedición viajará al País Vasco el jueves por la mañana, con la idea de ejercitarse por la tarde en las instalaciones de Lezama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  2. 2 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  3. 3

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  4. 4

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  5. 5

    Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Arenas del Rey
  6. 6

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  7. 7

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  8. 8

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  9. 9

    «Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»
  10. 10 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alemañ entrena aparte en una sesión sin Insua y Boyé

Alemañ entrena aparte en una sesión sin Insua y Boyé