Iván Alejo, durante la entrevista con El Norte este miércoles. En miniatura, la jugada del beso. Rodrigo Jiménez

Polémica

Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF

El futbolista del Real Valladolid dice que se arrepiente de sus declaraciones tras el partido

R. I.

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

Iván Alejo, futbolista del Real Valladolid, ha sufrido «amenazas de muerte», según su propio testimonio, a través de redes sociales por parte de supuestos seguidores ... del Granada CF, a raíz del incidente que protagonizó con el jugador rojiblanco Diego Hormigo en el final del partido que enfrentó a sus equipos el pasado lunes. Alejo le dio un beso en la cara a Hormigo y este reaccionó dándole un empujón en el pecho, motivo por el cual fue expulsado.

