Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF

Iván Alejo, futbolista del Real Valladolid, ha sufrido «amenazas de muerte», según su propio testimonio, a través de redes sociales por parte de supuestos seguidores ... del Granada CF, a raíz del incidente que protagonizó con el jugador rojiblanco Diego Hormigo en el final del partido que enfrentó a sus equipos el pasado lunes. Alejo le dio un beso en la cara a Hormigo y este reaccionó dándole un empujón en el pecho, motivo por el cual fue expulsado.

En una entrevista que recoge El Norte de Castilla, habla de la polémica: «Es un lance del juego. He dado besos mucho más importantes como los que les doy todos los días a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja... Es una situación más del juego, una situación a la que se le ha dado más importancia que la que realmente tenía... Creo que en el terreno de juego hay que ser más listo que el rival para utilizarlo a tu favor, pero me arrepiento de las declaraciones que hice posteriormente: lo de fútbol es para listos y no para tontos... Es una frase hecha, pero creo que no debía haberla dicho porque ha habido gente que se ha podido sentir ofendida», expuso.

«Me han amenazado de muerte desde Granada... Pero esto es en lo que se han convertido Twitter e Instagram... Hasta que eso no se regule y se ponga un perfil cada uno con su nombre y sepan dar la cara en cada momento...», abunda Alejo.

«Cada uno puede pensar lo que quiera sobre mí, y sobre todo sobre el Alejo jugador. Pero es que el Alejo que está aquí sentado poco tiene que ver con ese... Está mal que yo lo diga, pero soy un trozo de pan. No voy a utilizar la palabra listo en el terreno de juego, pero si se trata de ganar y estamos jugando con el pan de mis hijos...», expresa en la citada entrevista.

«Me parece desafortunado que se hable más de esa acción que del equipo, que ganó a a un gran rival como es el Granada, que es un equipo que va a estar arriba y que tiene un equipazo», concluye.