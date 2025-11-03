Alejandro Ochaos perdona la expulsión a Amath por una dura entrada sobre Sola

La polémica protagonizó la primera parte del partido entre el Valladolid y el Granada. El árbitro murciano Alejandro Ochaos perdonó la expulsión al local Amath, ... que realizó una dura entrada por detrás sobre el rojiblanco Álex Sola en el minuto 32 de juego. El africano recibió la amarilla pese a las protestas de los visitantes.

En la jugada, el delantero pucelano se tiró a ras de césped para rebañar la pelota, pero el jugador vasco del Granada le ganó la posición, por lo que recibió el impacto del primero. Pese a lo aparatoso de la acción, tanto el colegiado como el VAR consideraron que tal infracción no merecía un castigo mayor.

Minutos antes, el trío arbitral sí que acertó al señalar el fuera de fuego sobre Souleymane Faye en el tanto que logró Jorge Pascual. El senegalés partió en claro fuera de fuego antes de recibir el balón en la banda izquierda.