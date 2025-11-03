Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la derecha, el blanquivioleta Amath encara a los jugadores del Granada. Real Valladolid

Polémica

Alejandro Ochaos perdona la expulsión a Amath por una dura entrada sobre Sola

Los rojiblancos piden la roja directa para el atacante del Valladolid, que ve la amarilla en la primera parte del partido ante el Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

La polémica protagonizó la primera parte del partido entre el Valladolid y el Granada. El árbitro murciano Alejandro Ochaos perdonó la expulsión al local Amath, ... que realizó una dura entrada por detrás sobre el rojiblanco Álex Sola en el minuto 32 de juego. El africano recibió la amarilla pese a las protestas de los visitantes.

