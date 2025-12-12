Alcaraz y Alemañ se reincorporan a la sesión previa al duelo con el Sporting

El Granada llevó a cabo su última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva antes de viajar hasta Gijón con Rubén Alcaraz y Pedro Alemañ ... como protagonistas. Ambos centrocampistas regresaron a la dinámica de Pacheta con aparente normalidad después de haberse perdido alguna jornada de trabajo esta semana. Salvo sorpresa, lo lógico es que entren en la convocatoria para el partido del sábado ante el Sporting (16.15 horas, en El Molinón).

Las únicas ausencias, al menos durante los minutos abiertos a los medios de comunicación, fueron las de Luka Gagnidze y Martin Hongla, aquejado este último de molestias en las rodillas en las últimas semanas. Por su parte, el georgiano no apareció por el césped junto a sus compañeros, que se ejercitaron a partir de las 9.30 horas tras asistir a la habitual proyección previa de vídeo.

Los rojiblancos arrancaron con actividades de activación, ejercicios de control, pase y movimiento tras un rápido calentamiento. Sus rostros parecieron agradecer el esfuerzo para entrar en calor pese al frío y al viento que marcaron la sesión. Bragas y guantes para todos salvo Sergio Ruiz, más recuperado ya tras dejar atrás el proceso gripal que le obligó a caerse de la lista ante el Ceuta. También destacó Moha Bouldini con su nuevo corte de pelo: un cardado de trencitas con el que buscar el gol. Quizá cambie su suerte.

Completaron el entrenamiento los recreativistas Flores, Gambín, Gael Joel y el guardameta Iker García, que acompañó bajo palos a Luca Zidane y Ander Astralaga. El vasco actuó sin rastro de problema físico alguno.