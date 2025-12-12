Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz acude al entrenamiento junto a Souleymane Faye y Baïla Diallo. Á. M.

Entrenamiento

Alcaraz y Alemañ se reincorporan a la sesión previa al duelo con el Sporting

Luka Gagnidze y Martin Hongla quedan como las únicas bajas del equipo a falta de que el club difunda la convocatoria

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:38

El Granada llevó a cabo su última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva antes de viajar hasta Gijón con Rubén Alcaraz y Pedro Alemañ ... como protagonistas. Ambos centrocampistas regresaron a la dinámica de Pacheta con aparente normalidad después de haberse perdido alguna jornada de trabajo esta semana. Salvo sorpresa, lo lógico es que entren en la convocatoria para el partido del sábado ante el Sporting (16.15 horas, en El Molinón).

