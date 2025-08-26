Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Albacete 'corteja' a Pablo Sáenz, pero sigue sin hacer una oferta formal al Granada

El club cuenta con él y focaliza su atención en la salida de Weissman sobre todo y en buscar un delantero, puesto para el que hay varias opciones

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 22:28

El Albacete 'corteja' a Pablo Sáenz desde que arrancó el mercado, pero sigue sin hacer una oferta formal al Granada. Los manchegos han intentado convencer ... primero al futbolista –que disfrutó de una gran experiencia durante su cesión– con un contrato por tres temporadas, aprovechando que los rojiblancos aún no han abierto la vía de su renovación con intensidad, algo que pretenden hacer cuando concluya este periodo de incorporaciones.

