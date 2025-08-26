El Albacete 'corteja' a Pablo Sáenz, pero sigue sin hacer una oferta formal al Granada

El Albacete 'corteja' a Pablo Sáenz desde que arrancó el mercado, pero sigue sin hacer una oferta formal al Granada. Los manchegos han intentado convencer ... primero al futbolista –que disfrutó de una gran experiencia durante su cesión– con un contrato por tres temporadas, aprovechando que los rojiblancos aún no han abierto la vía de su renovación con intensidad, algo que pretenden hacer cuando concluya este periodo de incorporaciones.

En este impás, el Alba también juega con la necesidad económica de los nazaríes, que buscan más refuerzos tras inscribir con mucha dificultad el pasado viernes a todos sus fichajes realizados hasta la fecha. Sin embargo, Sáenz cuenta en lo deportivo. De momento es titular y en la balanza pesa que su salida acarrearía que, a la lista de intereses, se sumara traer un extremo. Solo una propuesta mareante de los manchegos, por encima del millón de euros seguramente, haría pensárselo a los dirigentes rojiblancos.

En las oficinas de Los Cármenes, la atención está puesta en la salida de Weissman, si se desencalla todo con el Wolfsberger, y quizás Martin Hongla, aunque ahora mismo tiene más visos de seguir. En el radar, delanteros principalmente, de ahí que se relacione al Granada con Carlos Espí o Bouldini, como con otros tantos clubes. Será una 'subasta' con muchos nombres de aquí al final donde nada se puede descartar.