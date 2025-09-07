«Tenemos que ser más agresivos y corregir errores»
El rojiblanco Pedro Alemañ valora el punto logrado ante el Málaga
Granada
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:37
«Sufrimos al principio del partido, con errores que nos costaron goles. Supimos reaccionar como equipo, pero tenemos que ser más agresivos y corregir los ... errores que nos cuestan puntos. El míster tiene las ideas claras y hay que seguirlas», valoró Pedro Alemañ, centrocampista del Granada.
El goleador rojiblanco se estrenó como titular en La Rosaleda. «Estoy muy contento. Es un orgullo enorme ser titular con el Granada y en un campo como este, que aprieta mucho. Este es el camino, aunque este punto nos sabe a poco viendo las ocasiones que generamos», añadió.
