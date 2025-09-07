Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Pedro Alemañ encima a un rival en el derbi contra el Málaga. J. M. Baldomero
Pedro Alemañ

«Tenemos que ser más agresivos y corregir errores»

El rojiblanco Pedro Alemañ valora el punto logrado ante el Málaga

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:37

«Sufrimos al principio del partido, con errores que nos costaron goles. Supimos reaccionar como equipo, pero tenemos que ser más agresivos y corregir los ... errores que nos cuestan puntos. El míster tiene las ideas claras y hay que seguirlas», valoró Pedro Alemañ, centrocampista del Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

