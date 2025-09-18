Unión Granadinista sale «con más dudas todavía» del encuentro con el club

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Los miembros de la Unión Granadinista salieron «con más dudas todavía» del encuentro mantenido por el Granada con sus peñas y colectivos este pasado miércoles. «Varias de las respuestas ofrecidas por la directiva fueron vagas o eludieron cuestiones clave, lo que genera más incertidumbre que confianza en el futuro inmediato del club», compartieron. «Nos preocupa especialmente la falta de planificación a futuro. No preparar los peores escenarios, como ya ocurrió el pasado año, solo provoca que el club no esté listo para afrontarlos y que las consecuencias sean aún más graves», apuntaron, reclamando que se contemple «desde un hipotético ascenso a Primera, la permanencia en Segunda o incluso un posible descenso a Primera RFEF».

En lo positivo, Unión Granadinista sí quiso subrayar el apoyo unánime en Pacheta. «Nos tranquiliza -aunque solo parcialmente- la confianza mostrada por el entrenador respecto a la situación deportiva. Apoyaremos hasta el final a nuestros jugadores, respaldando al equipo en el terreno de juego, pero sin dejar de exigir al club la claridad, la responsabilidad y el compromiso que merece la afición», recalcó.

Unión Granadinista, que reclamó al club «una reunión específica para abordar de forma completa todas las inquietudes que quedaron pendientes», lamentó el estado de Los Cármenes. «Se nos habla desde hace años de una concesión a largo plazo que nunca llega a materializarse, mientras la realidad es que la afición acude a un estadio en pésimas condiciones y sin el mínimo cuidado en su mantenimiento», se quejó.

«Tampoco podemos obviar la falta de una política clara de cantera, con reducción de equipos y sin un proyecto definido para aprovechar el talento local. Un club como el Granada no puede permitirse perder su base formativa ni alejar a jóvenes granadinos del sueño de vestir la rojiblanca», añadió.

Temas

Granada CF