Aficionados del Granada en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Afición del Granada

'Marea Rojiblanca' cancela su manifestación tras recibir «amenazas, críticas y presión»

«No vamos a permitir que alguien de nuestra organización esté en peligro debido a su lucha», apunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:31

El colectivo de aficionados del Granada 'Marea Rojiblanca' decidió finalmente cancelar la manifestación autorizada por la Subdelegación del Gobierno para este domingo antes del partido ... contra el Mirandés. «Con el corazón en la mano, nos vemos obligados a anunciar que no podemos seguir adelante con nuestro movimiento. Las amenazas, críticas y presión recibidas nos han dejado sin otra opción que disolvernos», compartió en redes sociales.

