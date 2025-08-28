'Marea Rojiblanca' cancela su manifestación tras recibir «amenazas, críticas y presión»

El colectivo de aficionados del Granada 'Marea Rojiblanca' decidió finalmente cancelar la manifestación autorizada por la Subdelegación del Gobierno para este domingo antes del partido ... contra el Mirandés. «Con el corazón en la mano, nos vemos obligados a anunciar que no podemos seguir adelante con nuestro movimiento. Las amenazas, críticas y presión recibidas nos han dejado sin otra opción que disolvernos», compartió en redes sociales.

«Pedimos perdón por no haber podido hacer más, por no haber podido ser lo suficientemente fuertes como para seguir adelante. Pero esperamos que nos comprendan, que entiendan que es muy difícil seguir luchando cuando se siente que la voz se está silenciando», continuó 'Marea Rojiblanca'. «No vamos a permitir que alguien de nuestra organización esté en peligro debido a su lucha por defender al Granada CF. La seguridad y el bienestar de nuestros miembros son nuestra prioridad, y no vamos a comprometerlos por nada. No vamos a poner en riesgo nuestras familias, nuestra vida y nuestro trabajo. Esperamos que nos comprendan y respeten nuestra decisión», añadió.

«En esta semana, hemos movido algo positivo, algo que nos hace sentir orgullosos de ser granadinistas. Hemos visto la unión y la fuerza de la afición, y eso es algo que nadie puede arrebatarnos. Esperamos que a nadie le callen más la voz. Esperamos que el granadinismo sea uno, sin egos y con un sentido común. Que podamos unirnos todos en una sola voz, en una sola causa: defender al Granada CF y hacer que sea grande de nuevo», reflexionó el colectivo.

«Ante todo, queremos pedir que apoyemos a 'Unión Granadinista', que se convierta en la voz de todos los aficionados y que luche por nuestros derechos y nuestros intereses. Creemos que es fundamental que estemos unidos detrás de una sola organización que nos represente y nos defienda», pidió 'Marea Rojiblanca'. «Aunque dejamos de lado nuestro movimiento, seguiremos trabajando por redes sociales, apoyando a la afición y defendiendo al Granada CF en cada oportunidad que tengamos. ¡Gracias a todos!», concluyó.