La afición del Granada se deja llevar por la desidia ante los goles del Al Ain
La afluencia alcanza los 4.575 espectadores, de los que algunos de ellos protestan contra la directiva ante el hastío de la mayoría
Granada
Domingo, 10 de agosto 2025, 00:08
La afición del Granada acabó desquiciada tras la finalización del trofeo. La superioridad del Al Ain y sus tres goles fueron un jarro de agua ... fría para todos los presentes, deseosos de encontrar certezas sobre las que creer en el equipo.
El revés fue acompañado de desidia, pues no se alzó la voz en exceso. Tan solo algunos aficionados protestaron contra la directiva en ciertos momentos del duelo. En total, se congregaron 4.575 espectadores en pleno período vacacional.
