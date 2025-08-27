Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada en Los Cármenes durante el partido contra el Deportivo. José Miguel Baldomero

Afición del Granada

El 'G19' debatirá si sus peñas pueden integrar dos asociaciones a la vez

Sus miembros votarán este domingo antes del partido contra el Mirandés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:30

La asociación de peñas del Granada CF, 'G19', debatirá este domingo si estas pueden integrar dos a la vez a partir de la reciente aparición ... de 'Unión Granadinista' según avanzó La Jugada de Granada en Canal Sur Radio. Según transmitió a IDEAL su nuevo presidente, Antonio Molina, a partir de la dimisión de Pepe Valcárcel, la mayoría de sus miembros ya decidió aclararlo en una asamblea extraordinaria que se celebrará en la sede de Los Cármenes durante la antesala del partido contra el Mirandés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

