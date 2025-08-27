El 'G19' debatirá si sus peñas pueden integrar dos asociaciones a la vez

Afición del GranadaEl 'G19' debatirá si sus peñas pueden integrar dos asociaciones a la vez
Sus miembros votarán este domingo antes del partido contra el Mirandés
Granada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:30
La asociación de peñas del Granada CF, 'G19', debatirá este domingo si estas pueden integrar dos a la vez a partir de la reciente aparición ... de 'Unión Granadinista' según avanzó La Jugada de Granada en Canal Sur Radio. Según transmitió a IDEAL su nuevo presidente, Antonio Molina, a partir de la dimisión de Pepe Valcárcel, la mayoría de sus miembros ya decidió aclararlo en una asamblea extraordinaria que se celebrará en la sede de Los Cármenes durante la antesala del partido contra el Mirandés.
«No se va a expulsar a nadie de nuestra organización», aclara Molina, no obstante. «Lo hablaremos y votaremos porque viene palpándose malestar en el ambiente», justifica el presidente del 'G19' a partir de que varios peñas integrantes de la asociación decidieran adherirse a 'Unión Granadinista' días atrás «sin decidir el fin de ese movimiento» que en redes promueve «defender la voz y la identidad rojiblanca».
