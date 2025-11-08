La sombra de Diego Martínez

La derrota del Granada en Valladolid ha reabierto la herida de un equipo en el umbral que separa la debilidad de la desnutrición. El núcleo ... del equipo desprende valores apreciables, reconocidas por una afición proclive a la comprensión de las dificultades si media una actitud de trabajo y humildad, pero la realidad de los resultados demuestra que lo mostrado es insuficiente para cumplir los objetivos mínimos, ya de por sí rebajados respecto a lo que debería ser exigido a un descendido de segundo año. La remontada en Pucela dolió aún más por la forma en la que el Granada se dejó superar, incapaz siquiera de amenazar con un golpe al mentón de su rival que oxigenara la resistencia defensiva.

En la entrevista con IDEAL, Pacheta habló de Diego Martínez. Expresó su admiración por la ascendencia que el gallego adquirió en la ciudad, donde evangelizó un sentimiento que caló hondo y que trascendió los límites del resultado. Recordó el modo en que aquel grupo convirtió la competitividad en costumbre, vendiendo cara la piel incluso en las derrotas ante poderosos. Aquella resiliencia mutó en antifragilidad, el concepto que acuñó el escritor Nassim Nicholas Taleb; la cualidad de beneficiarse del estrés, el caos y la volatilidad para crecer, en lugar de solo resistir o romperse.

El recuerdo de aquel grupo coriáceo asoma en los momentos de debilidad, convertida la figura de Diego en una forma inabordable para cualquier sucesor en problemas. El valor de su legado no reside solo en los éxitos deportivos, sino en la unidad de medida que permaneció tras su marcha, aunque ese baremo es una hoja de dos filos: uno ajusta el criterio y otro afila la nostalgia. Pacheta debe seguir trabajando en la reconstrucción de un cuadro lastrado por la pobre contribución de la reserva, porque, como dijo Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante.