Pacheta. A. C. R.

Opinión Granada CF

La sombra de Diego Martínez

El hilo ·

El recuerdo de aquel grupo coriáceo asoma en los momentos de debilidad, convertida la figura del gallego en una forma inabordable para cualquier sucesor en problemas

Adrián Argente

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

La derrota del Granada en Valladolid ha reabierto la herida de un equipo en el umbral que separa la debilidad de la desnutrición. El núcleo ... del equipo desprende valores apreciables, reconocidas por una afición proclive a la comprensión de las dificultades si media una actitud de trabajo y humildad, pero la realidad de los resultados demuestra que lo mostrado es insuficiente para cumplir los objetivos mínimos, ya de por sí rebajados respecto a lo que debería ser exigido a un descendido de segundo año. La remontada en Pucela dolió aún más por la forma en la que el Granada se dejó superar, incapaz siquiera de amenazar con un golpe al mentón de su rival que oxigenara la resistencia defensiva.

