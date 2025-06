El puente necesario

Comenta Compartir

Durante la Guerra Fría entre EEUU y la URSS se mantuvo una rivalidad tan profunda como estéril. Las dos potencias sabían que el enfrentamiento total ... no conducía a nada útil, pero no estaban dispuestas a reconocerlo. En 'El puente de los espías', Spielberg reconstruyó la historia real de un abogado civil, interpretado por Tom Hanks, que se deslizó entre el hielo político para negociar un intercambio de prisioneros. Aquella tregua táctica reflejó la certeza de que a veces, para no empeorar las cosas, es preferible actuar con practicidad y construir puentes donde solo hay trincheras.

El Granada vive instalado en una tensión creciente con parte de su entorno, sobre todo en redes sociales. La propiedad ha perdido crédito, la dirección deportiva se ha diluido y la dirección general suele actuar con escasa sensibilidad, lo que ha provocado el enroque de muchos en la resistencia ante cualquier decisión del club. Ese desgaste, aunque en general justificado, se ha convertido en un ruido de fondo insoportable. El rechazo persistente tiende a destruir el propósito común si no hay nada más allá del deseo de que la realidad fuera distinta. Por poco que guste lo que hay, lo cierto es que esta directiva planifica el curso y la venta parece improbable. El hartazgo, lejos de acelerar los cambios, los bloquea y contamina lo poco que funciona. El club tiene tareas pendientes, pero sería preciso valorar con justicia las primeras medidas del nuevo modelo. La llegada de Pacheta ofrece una oportunidad real para la reconstrucción, porque ya ha demostrado capacidad para reactivar vínculos. No hace falta estar de acuerdo con la directiva para comprender que el objetivo común exige un clima habitable. Mientras la propiedad siga y el aficionado permanezca entre la queja y la impotencia, lo sensato es dirigir la energía hacia lo que se puede construir. La crítica es útil cuando propone salidas, pero inútil cuando solo multiplica el desencanto. Levantar muros es cómodo. Lo difícil —y necesario— es atreverse a cruzar algún puente, aunque el paisaje al otro lado sea aún incierto.

