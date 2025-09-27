Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Faye se molesta al pitar el árbitro el final en un contragolpe. LOF

Opinión Granada CF

El pasillo de inseguridad

Asegurar ese quinteto básico protege el esqueleto competitivo de cualquier equipo; en el Granada se ignoró

Adrián Argente

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:20

El principio de Pareto establece que el ochenta por ciento de los efectos proviene del veinte por ciento de las causas. Trasladado al fútbol, significa ... que un núcleo reducido de la plantilla condiciona el rendimiento colectivo. Ese pasillo de seguridad –un portero, dos centrales, un pivote posicional y un delantero– suele marcar la diferencia entre la estabilidad y el naufragio. Asegurar ese quinteto básico protege el esqueleto competitivo de cualquier equipo. En el Granada, colista de Segunda División tras seis jornadas, ese principio se ignoró.

