El pasillo de inseguridad

El principio de Pareto establece que el ochenta por ciento de los efectos proviene del veinte por ciento de las causas. Trasladado al fútbol, significa ... que un núcleo reducido de la plantilla condiciona el rendimiento colectivo. Ese pasillo de seguridad –un portero, dos centrales, un pivote posicional y un delantero– suele marcar la diferencia entre la estabilidad y el naufragio. Asegurar ese quinteto básico protege el esqueleto competitivo de cualquier equipo. En el Granada, colista de Segunda División tras seis jornadas, ese principio se ignoró.

Consciente desde junio de la fragilidad económica del club, la comisión deportiva tenía la obligación de blindar ese esqueleto. Sin embargo, su planificación ha dejado al descubierto posiciones neurálgicas. La portería se encomendó a Luca Zidane, pero su competencia natural recayó en un perfil inexperto. El eje defensivo se entregó al aprendizaje de jóvenes centrales sin un referente de oficio. En el centro del campo, el fichaje tardío de Alcaraz intenta equilibrar una medular lastrada por la reprochable pasividad de Martin Hongla.

La delantera confirma el déficit estructural, quizás el más preocupante de todos. La salida de Boyé, Weissman y Stoichkov rebajó de forma drástica la calidad y la cantidad del caudal ofensivo, real o potencial. Bouldini y Pascual, los elegidos para cubrir esas bajas, no aportan la fiabilidad necesaria y sus antecedentes tampoco avalan un cambio inmediato. El equipo afronta el curso con una alarmante incapacidad goleadora.

El resultado es una plantilla corta de calidad y sin piezas sólidas en las dos áreas, justo en los espacios donde se resuelven los partidos. La clasificación refleja con crudeza la consecuencia de esa falta de claridad en la planificación. La fragilidad es severa y se acentúa por el discreto desempeño de su entrenador, quizá lo más decepcionante del arranque del Granada, que transita sin cimientos firmes ni referentes sobre los que construir una estabilidad mínima.

El principio de Pareto es un recordatorio sencillo: cuando los recursos son escasos, lo esencial debe prevalecer sobre lo accesorio. La historia reciente del club enseña que descuidar ese núcleo es la forma más rápida de escribir el desenlace de una temporada.