Pacheta, un entrenador hecho a la dureza del fútbol, llegó con la mirada limpia de quien no necesita adornos para hablar de lo que sabe. ... Aterrizó en la ciudad y lo primero que hizo fue plantar palabras e intenciones. Los días que siguieron a su fichaje suavizaron el entorno de un equipo que dejó claro en Riazor que no quiere despedirse todavía. Los jugadores, enmohecidos bajo el mando de Escribá, se reactivaron como animales que despiertan de su letargo tras un largo invierno. En especial Villar, un melancólico que demostró, en tierra de nieblas y nostalgias, que el fútbol habita en los contextos. En este, cuando todo se intuía perdido, aparece ahora un instinto primario de supervivencia.

El hastío ha dado paso a la fiebre de las cábalas, y los murmullos se han colado en las redes como viejos amigos que vuelven sin avisar. La afición no necesita discursos ni soflamas porque el fútbol, cuando se enciende de nuevo, habla por sí solo. De repente, las miradas se fijan en Miranda de Ebro —lugar de buenos recuerdos para la marea nazarí—, donde el modesto Mirandés podría, en su búsqueda del ascenso, beneficiar a los rojiblancos a costa del Almería. Esa es la posibilidad más factible, pero no hay que descartar el desplome del Racing en Elda. Las cuentas podrían terminar en nada, pero la victoria conquistada en A Coruña permite al Granada seguir luchando por una plaza de 'play off'.

Las gradas, antes resignadas, tendrán frente al Castellón un último partido para hacer vibrar Los Cármenes; y Pacheta, artífice del relato de optimismo, se aferra a la oportunidad de añadir una gesta a su historial. Aunque no se subiera este año, sería importante para el entrenador y para la hinchada acabar bien la temporada. Eso propiciaría una inercia positiva de cara al próximo curso. Seguro que los aficionados, a pesar de la dureza de los dos últimos años, confiarán. Porque en la ciudad de la colina roja, bajo la luz cambiante de una temporada que no prometía nada, todo parece posible.