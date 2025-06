El Granada y el efecto compuesto

El ascenso del Real Oviedo y la temporada del Mirandés ofrecen dos ejemplos recientes de gestión sostenida que merecen una observación profunda. En el caso ... del conjunto asturiano, el regreso a Primera ha sido el desenlace de una reconstrucción meticulosa, iniciada mucho antes del cambio de propiedad, y prolongada a lo largo de varios ejercicios sin que los resultados inmediatos determinaran el rumbo del proyecto. En Miranda de Ebro, el club ha conservado una línea de actuación reconocible basada en la estabilidad institucional, el criterio deportivo y la capacidad de optimizar el uso eficiente de sus limitados recursos. Ambas trayectorias, distintas en sus dimensiones, comparten una misma lógica: la acumulación ordenada de decisiones coherentes que, con el tiempo, generan valor estructural.

En un entorno competitivo marcado por la urgencia y la rotación constante, sostener una forma de actuar exige convicción, paciencia y habilidad para intervenir —o no hacerlo— en momentos críticos. Resulta decisivo integrar cada movimiento en el marco de una dirección reconocible. Aplicada al fútbol, la teoría del efecto compuesto, introducida por el escritor Darren Hardy, consistiría en permitir que lo que funciona se mantenga el tiempo suficiente como para fortalecerse, y que los ajustes no alteren el núcleo de lo que se pretende construir. Los clubes que lo aplican consolidan una identidad que resiste las sacudidas del resultado. De este modo, cada temporada no se vive como un reinicio, sino como la continuación de un proceso.

El Granada afronta una etapa que requiere ese tipo de pensamiento, tanto por necesidad presupuestaria como por la conveniencia de definir un modelo. La plantilla debería estar alineada con un horizonte más amplio que el corto plazo. La heterodoxa estructura deportiva del club tiene la oportunidad de establecer una base robusta que sirva para competir ahora, pero también para crecer después. Si el club desea abandonar la lógica pendular de los últimos años será imprescindible sostener en el tiempo aquello que da resultado, aunque su efecto no sea inmediato. Este podría ser el primer paso real hacia el cambio.