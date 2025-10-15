El Granada y la colina de la hamburguesa

El valor de las tendencias reside en su capacidad para anticipar el futuro. En el caso del Granada, el empate ante Las Palmas valió menos ... por el punto que por la sensación de continuidad: cuarta jornada consecutiva ofreciendo la imagen de un equipo reconocible, compacto, cada vez más sólido. En el entorno se percibió alivio, incluso satisfacción por recuperar una identidad que parecía diluirse. Los rojiblancos han encontrado su forma de estar, más próxima a los valores que encienden la grada. El punto en Burgos, las victorias frente a Huesca y Real B y este último empate dibujan un hilo coherente. No hay brillo, pero sí estructura. El equipo compite mejor y muestra una inteligente combinación de valentía y prudencia.

El Granada ha sumado ocho puntos de doce y lo ha hecho a través de un sencillo mecanismo de sentido comunitario. Las sociedades que Jorge Valdano definía en los 90 como el arma secreta del fútbol encuentran aquí su versión local: Oscar y Lama se afianzan en defensa, Diallo y Faye en la izquierda y el trivote —Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz y Pedro Alemañ—ha cambiado el pulso. De ese magma inicial ha surgido un conjunto más denso, ordenado, con lógica interna. En una categoría implacable con el error, los patrones son un refugio. Pacheta ha logrado imprimir la sana relación entre esfuerzo y resultado, una herramienta que lo mantiene de pie.

Pero el optimismo debe caminar con cautela. Las carencias en la delantera y la inestabilidad en la portería siguen ahí, recordando que el crecimiento aún depende de la resistencia. Esa tensión entre lo que sugiere el bloque y el desaliento que ofrecen sus especialistas define la realidad. Como en 'La colina de la hamburguesa', aquella película sobre soldados atrapados en una guerra que parecía no terminar, cada avance parece efímero y cada descanso es ilusorio. A este Granada no le queda otra que vivir atrincherado en los márgenes del resultado y seguir librando una batalla tras otra.