Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Ruiz hace un remate en el partido. José Miguel Baldomero

Opinión

El Granada y la colina de la hamburguesa

El hilo ·

El optimismo con el equipo debe caminar con cautela

Adrián Argente

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El valor de las tendencias reside en su capacidad para anticipar el futuro. En el caso del Granada, el empate ante Las Palmas valió menos ... por el punto que por la sensación de continuidad: cuarta jornada consecutiva ofreciendo la imagen de un equipo reconocible, compacto, cada vez más sólido. En el entorno se percibió alivio, incluso satisfacción por recuperar una identidad que parecía diluirse. Los rojiblancos han encontrado su forma de estar, más próxima a los valores que encienden la grada. El punto en Burgos, las victorias frente a Huesca y Real B y este último empate dibujan un hilo coherente. No hay brillo, pero sí estructura. El equipo compite mejor y muestra una inteligente combinación de valentía y prudencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  2. 2 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  3. 3 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  6. 6

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  7. 7 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  8. 8 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  9. 9 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  10. 10 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada y la colina de la hamburguesa

El Granada y la colina de la hamburguesa