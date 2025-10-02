Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arnaiz salta una valla. P. M.

El Granada CF y el caballero de la triste figura

El hilo ·

Como aquel hidalgo, vive entre la fe de sus gestas momentáneas y la sospecha de que su aventura será mucho más ardua

Adrián Argente

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:57

La victoria en Huesca ha rebajado la tensión que acompañaba al Granada. Cuatro puntos en dos partidos como visitante invitan a un optimismo contenido, aunque ... conviene matizar la lectura. El rival pudo empatar en la segunda parte y el equipo sigue mostrando serias dificultades para generar y convertir ocasiones claras. El gol que decidió el encuentro llevó la firma de Pedro Alemañ, el fino centrocampista zurdo que empieza a acostumbrarse a aparecer en el once, tras una buena acción individual de Faye.

