El Granada CF y el caballero de la triste figura

La victoria en Huesca ha rebajado la tensión que acompañaba al Granada. Cuatro puntos en dos partidos como visitante invitan a un optimismo contenido, aunque ... conviene matizar la lectura. El rival pudo empatar en la segunda parte y el equipo sigue mostrando serias dificultades para generar y convertir ocasiones claras. El gol que decidió el encuentro llevó la firma de Pedro Alemañ, el fino centrocampista zurdo que empieza a acostumbrarse a aparecer en el once, tras una buena acción individual de Faye.

La irrupción del ilicitano es una de las noticias estimulantes. Con Sergio Ruiz en su rol de interior expansivo y Alcaraz en el eje, el trivote otorga cierto equilibrio a un conjunto que necesitaba orden y oficio. El problema, sin embargo, persiste en la vanguardia. Jorge Pascual prolonga su intrascendencia y Bouldini está lejos de ser un resolutivo. En este escenario, la imaginación táctica se convierte en una necesidad, al menos hasta que el club palie este déficit en el mercado de invierno, si es que las cuentas lo permiten. Arnaiz, pese a su cuestionable estado de forma, aparece como el único futbolista con capacidad para reinterpretar el puesto –a la manera en que con Vicente del Bosque lo hicieron Cesc en la Selección y Guti en el Madrid– y aliviar la esterilidad ofensiva.

El regreso a Los Cármenes frente a la Real B marcará la verdadera medida del repunte. En casa se han escapado partidos ante rivales endebles como Mirandés o Leganés, lo que multiplica la exigencia. La sensación de alivio solo se consolidará si el equipo demuestra que puede sostener la mejora en su estadio. Ese contraste entre la ilusión renovada y la realidad todavía frágil recuerda a los episodios del Quijote, cuando cada triunfo parcial del caballero andante parecía anunciar una conquista definitiva, aunque pronto quedaba envuelto de nuevo en incertidumbres y tropiezos. El Granada, como aquel hidalgo, vive entre la fe de sus gestas momentáneas y la sospecha de que su aventura será mucho más ardua.