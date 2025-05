Comenta Compartir

Estaba tomando un café en el 'vending' cuando se produjo el cero eléctrico. Fui uno de los pocos que hizo vida normal aquel día, porque ... la luz volvió en unos minutos y ya no se marchó. Fue mi mujer quien me advirtió de lo que sucedía afuera. Leí que la M-30 estaba colapsada, pero es que el colapso es el estado habitual de Madrid en hora punta. Volvió a llamarme varias veces, pero la comunicación cada vez era peor. Yo apenas tenía gasolina para volver a casa y le angustiaba pensar que me quedara tirado. Aunque su duda era razonable, le dije que no se preocupara, que regresaría a la hora habitual.

Las conexiones cayeron por la tarde y me marché. Imaginé que la M-30 seguiría igual, así que evité las vías principales. De camino a casa paré en Mercadona, por si las hienas habían dejado algo de pan para las niñas. Llevaba horas sin hablar con mi mujer. Los teléfonos no funcionaban. Internet tampoco. Me sentía un poco como Viggo Mortensen en La Carretera, pero esa sensación de aislamiento, lejos de inquietarme, me trasladó a los años noventa, antes de que el móvil nos geolocalizara. Salía de casa después de comer, me despedía de mis padres y no volvía hasta la noche. Aquella libertad era extraordinaria. Una de esas tardes fui a Los Cármenes para ver un derbi entre Granada y Málaga. Aquel día volvía Oti, pero jugaba de blanquiazul. Esa imagen fue un aguijonazo en mi adolescencia rojiblanca. Hoy el ambiente es más sano, así que lo importante será lo del verde. El Granada no logró doblegar al Elche, como era previsible, porque los de Sarabia son mejores. A veces, el fútbol es tan sencillo como eso. Al Málaga se le puede ganar, pero es un partido espinoso. Ellos deben sellar su permanencia y el Granada debe sellar su portería si quiere dejar de sangrar puntos. Almería y Huesca acechan una plaza que los rojiblancos deberían defender como si les fuera el ascenso en ello. El choque en La Rosaleda será definitorio. Será como aquella canción de los años noventa.

