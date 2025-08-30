Se acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga

SituaciónSe acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga
Ahora mismo solo contaría con quince fichas profesionales por las convocatorias internacionales de varios jugadores
Granada
Sábado, 30 de agosto 2025, 11:25
Aunque con el mercado abierto hasta el lunes todavía puede haber cambios en la plantilla, ahora mismo al Granada se le acumulan las bajas para ... el partido en Málaga del próximo sábado a las 21 horas. Además del lesionado Baïla Diallo y de aquellos que puedan sufrir algún percance físico de consideración en los próximos días, los rojiblancos ya cuentan con tres ausencias seguras por convocatorias internacionales. Son los casos de Martin Hongla, Ander Astralaga y Gael Joel, recreativista en dinámica del primer equipo.
De todos ellos, la incógnita gira en torno a Hongla, quien sigue en la rampa de salidas. En cualquier caso, tendrá que acudir con Camerún para dos encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026. Lo mismo le sucede a Gael, eventual lateral derecho o pivote, pero en su caso con el combinado de Guinea Ecuatorial. Además, está el caso de Ander Astralaga, quien fue citado por la selección española sub 21 para unos enfrentamientos valederos para acceder al Europeo de la categoría.
En La Rosaleda sí tendrá que volver Loïc tras sanción, pero hoy en día el Granada solo tendría quince futbolistas aptos para el derbi con ficha en el primer equipo, lo cual puede provocar desbarajustes de alineación.
