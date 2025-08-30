Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gael Joel, convocado por Guinea Ecuatorial. Ariel C. Rojas

Situación

Se acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga

Ahora mismo solo contaría con quince fichas profesionales por las convocatorias internacionales de varios jugadores

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:25

Aunque con el mercado abierto hasta el lunes todavía puede haber cambios en la plantilla, ahora mismo al Granada se le acumulan las bajas para ... el partido en Málaga del próximo sábado a las 21 horas. Además del lesionado Baïla Diallo y de aquellos que puedan sufrir algún percance físico de consideración en los próximos días, los rojiblancos ya cuentan con tres ausencias seguras por convocatorias internacionales. Son los casos de Martin Hongla, Ander Astralaga y Gael Joel, recreativista en dinámica del primer equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  2. 2 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  5. 5 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  6. 6

    El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «arroces y vistas que enamoran»
  8. 8

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  9. 9

    50 días entre la vida y la muerte
  10. 10 Arde un descampado junto al carril bici de Kinépolis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Se acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga

Se acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga